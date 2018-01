Suomen ei pidä uhata ketään

Itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlien jälkeen pitää meidän suomalaisten syvällisesti pohtia seuraavaa vuosisataamme itsenäisenä valtakuntana.

Ennen itsenäistymistään Suomi oli ollut Ruotsin valtion hallinnassa ja takamaana 659 vuotta ja Venäjän autonomian alaisena 108 vuotta. Sadan vuoden itsenäisyysaikana olemme monissa sodissa joutuneet puolustamaan itsenäisyyttä. Nyt olemme tilanteessa, jossa meillä ei ole vihollisia.

Suomi puolusti sodissa itsenäisyyttään vuosina 1939–1945. Rauhan tultua joutuivat silloiset poliittiset johtajamme ratkaisemaan, millaisella politiikalla Suomella on mahdollisuuksia elää itsenäisenä valtiona. Silloin ratkaisuksi tuli, että itsenäisellä Suomella on elintilaa vain politiikalla, jossa pysytään kokonaan sotilasliittojen ulkopuolella. Tuon Paasikiven-Kekkosen linjaksi nimetyn politiikan turvin itsenäinen Suomi on täyttänyt jo 100 vuotta.

Perustuslaki, jossa ulkopolitiikasta päätti presidentti, aiheutti katkeruutta presidenttien vallankäytöstä. Eduskunta muuttikin perustuslakia presidentin valtaoikeuksien osalta.

Presidentti Sauli Niinistö on nyt johtanut Suomen ulkopolitiikan sellaiseksi, että vuonna 2014 on tehty ns. isäntämaasopimus sotilasliitto Naton kanssa, mutta sitä ei ole päästetty eduskunnan arvioitavaksi. Myös Ruotsi on tehnyt vastaavan isäntämaasopimuksen Naton kanssa ja järjestänyt vielä suuret sotaharjoituksetkin.

Presidentti Niinistön mielestä Suomen on järjestettävä vastaavat suuret sotaharjoitukset tai ainakin niistä sovittava. Sotaveteraanina sekä entisenä kansanedustajana ja ministerinä katson, että Suomen ei pitäisi rauhan oloissa menettää itsenäisyyttään, joka on hankittu viisaalla ulkopolitiikalla ja raskailla puolustustaisteluilla.

Kun maailman rauha järkkyy tällä hetkellä monella tavalla ja näyttää siltä, että rehellinen demokratiakaan ei oikein toimi, ehdotan, että Suomi julistautuu rauhan enkeliksi: Eduskunta tekee Suomen kansan hiljaista suurta enemmistöä kunnioittaen sellaisen päätöksen, että Ruotsin tapaisia suuria sotaharjoituksia Naton kanssa ei järjestetä.

Tällainen päätös olisi viesti maailmalle, että Suomi ei uhkaa ketään ja se pitää puolustuslaitosta vain turvatakseen itsenäisyytensä.

Heimo Linna

sotaveteraani

Perho