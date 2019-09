Suomen kielen opiskelua innolla

Maahanmuuttajien kouluttaminen on iloinen asia. Opiskelijat ovat yleensä erittäin motivoituneita ja tekevät kaikkensa, jotta oppisivat suomea ja sitä kautta pääsisivät elämässä eteenpäin.

Toki voin kertoa vain niistä, joilla on oleskelulupa ja jotka ovat kotoutumiskoulutuksessa. Jostain syystä etupäässä media rajoittaa käsitteen ”maahanmuuttaja” koskemaan vain pakolaisia. Pakolaisia on, mutta heitä on kaikista maahanmuuttajista hyvin vähän.

Toinen kummallinen asia mielestäni on se, että maahanmuuttajat ilmoitetaan heti työttömiksi, kun tulevat Suomeen. Oikeasti he kuuluisivat opiskelijatilastoihin, eivät työttömyystilastoihin, tilastot näyttäisivät aivan toisenlaisilta. Emmehän laita lapsiammekaan työttömyystilastoihin.

Ja ainakin minun kouluttamani ovat hyvin työllistyneet – kyllähän kymmenessä viime vuodessa olen sentään jotain kokenut. Minäkin olin maahanmuuttaja, kun Saksaan muutin.

Suomi ei ole helppo kieli, mutta niinpä kuitenkin – ainakin minun opiskelijani – oppivat ja aikanaan pääsevät töihin omiin toiveammatteihinsa. Opetusvaiheessa tapahtuu paljon kömmähdyksiä. Yhdessä nauretaan ja korjataan virheet.

Tapahtuipa yhdessä ryhmässäni, että iloinen tummaihoinen kaveri sanoi: ”Olen paholainen.” Kommentoin, että et ole. Hän vain väittämään, että kyllä… Näytin kuvan paholaisesta, ja porukat nauramaan. Hänen tarkoituksensa oli sanoa: ”Olen pahoillani.”

Toisen ryhmäni yksi nuori mies oli sairaana ja kävi lääkärissä. Kun hän palasi, kysyin, mitä lääkäri sanoi. ”Ota perunaa.” Luokka räjähtää nauramaan. Tunnetusti tämä nuorimies puhui paljon ja sujuvasti, mutta ei aina tarkasti. Tarkoitus oli ollut sanoa ”Lääkäri sanoi: Ota Buranaa.”

Opettajaa ei mennä tappamaan, vaan tapaamaan.

Yksi opiskelija tuli puheilleni ja sanoi: ”Minulla on kaksi aasia.” Minä puolestani kysyin, missä ne aasit ovat…

Älä välitä. Älä valita. Ala valita! Pienet pisteet joskus tekevät ison eron.