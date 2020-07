Suomen pitää olla terveesti itsekäs

Suomen taloudelliset haasteet ovat kotimaassamme suuret ja koronan tuottamat ongelmat jatkuvat pitkään ilman mahdollista tarttuvan ja hengenvaarallisen kulkutaudin toista aaltoakin.

Valtion kestävyysvajeen suuruudesta esitetään erilaisia lukuja ja arvioita. Kunnat ovat jo olleet pitkään taloudellisesti ahtailla. Kuitenkin juuri kunnilla on vastuu kansalaisten perustarpeiden toteutumisesta.

Koulutus varhaislapsuudesta ammattikorkeakouluihin on lähes kokonaan kuntien vastuulla. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen laajat ja paljon kustannuksia aiheuttavat sektorit ovat kuntien perustehtäviä. Listaa voisi jatkaa pelastustoimella ja laajoilla vapaa-ajan toimilla kuten kulttuurin ja liikunnan sektoreilla.

Kunnan menot ovat pääosin veronmaksajien vastuulla sekä tuloveroina että kiinteistöveroina. Nämä ovat olleet jo äärirajoillaan ja nostopaineet ovat ankarat monissa kunnissa. Sama koskee monia asiakasmaksujakin.

Kunnallisvero jakoverona on kuten kiinteistöverokin suoraan pois kansalaisten ostovoimasta, mitä erityisesti nyt tarvitaan sekä kansalaisten toimeentuloon että monien pien- ja yksinyrittäjien menestymiseen.

Ostovoiman puute on monille lapsiperheille, työttömille, eläkeläisille ja pienituloisille kovaa todellisuutta kauppa-asioinneilla. Tämä muistaen ei ole varaa kunnallisverojen nostamisiin.

Kotimaamme ja kansalaistemme kovaa arjen ja elämän realismia ei saa unohtaa, kun meiltä halutaan suoran rahan antamista ja lainaamista Euroopan unionille ja Euroopan keskuspankille EKP:lle.

Kukaan ei osaa pätevästi sanoa edes summia, joihin Suomen halutaan osallistuvan. Annettu laina vuosikymmeniä kestävänä on todennäköisesti unohdettu ja kaikki päättäjät vaihtuneet, kun Suomi kävisi tavoittelemaan lainarahan takaisin saamista. Onko edes EU:takaan olemassa tuolloin ja ainakaan nykyisellään?

On täyttä utopiaa kuvitella sitä, että Suomi pystyisi EU:ta ulkomaille antamallaan rahalla elvyttämään. Niin paljon me emme edes pystyisi antamaan.

Mutta tuo annettu tai lainattu raha olisi omien vaikeuksiemme keskellä pois omasta kansantalou­destamme, kuntien taloudesta ja kansalaistemme taloudesta. Kun sanomme suoraan ”ei”, säästymme monilta ongelmilta.

Poliittisten päättäjien tulisi muistaa äskeiset tasavallan presidentin näkemykset asiassa. Lähes koko kansan tuella valittu presidenttimme sanoi asian niin selvästi kuin arvojohtajana saattoi sanoa.

Kaikki raha, mikä käytetään kotimaassamme elvytykseen, auttaa Suomen kansalaisten selviytymistä ja sitä kautta luo tänne tarvittavaa ostovoimaa myös EU-maista tuleville tuotteille.

Tämä kotimaassa tapahtuva elvytys toimii, koska se on lainsäätäjiemme vaikutuspiirissä. EU:lle ja EKP:lle annettava tai muodollisesti lainattava raha ei ole käytännössä mitenkään meidän hallinnassamme.

Koska Suomi on myös EU-maa, on selvää, että Suomessa tapahtuva elvytys on myös parasta ja varminta EU:n ja EKP:n elvytystä. Suomen on nyt oltava terveesti itsekäs.