Suomen rahanpesulaki kaipaa pikaista remonttia

Suomesta on tullut rahanpesun salliva läpikulkumaa. Erityisesti rakentamisessa ja kiinteistöhankinnoissa liikkuu epäilyttävän alkuperän omaavaa rahaa.

Keskusrikospoliisi on tunnustanut (Kauppalehti 13.7.2010) olevansa voimaton venäläisten rahanpesijöiden edessä. Syynä on rahanpesulaki, joka estää rikollisten itse pesemän rahan takavarikoinnin Suomessa. Kauppalehdessä haastateltu valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta sanoi, että Suomi ei ole pitänyt kiinni kansainvälisistä velvoitteistaan rahanpesulain tiukennusten kohdalla. Tästä Suomea on moneen otteeseen huomautettu.

Suomen pitäisi pikimmiten kriminalisoida rahan itsepesu. Keskusrikospoliisin päällikkö Rauno Ranta vaati aikanaan (KSML 9.3.2011) muutoksia rahanpesulainsäädäntöön.

Näin siis jo lähes kymmenen vuotta sitten! Ongelmasta (lain puutteellisuudesta) saatiin herättävä näyttö Helsingin käräjäoikeuden hylättyä 8.10.2019 kaikki syytteet yli 130 miljoonan euron törkeässä rahanpesujutussa. Mahdolliset alkurikokset ovat tapahtuneet Venäjällä, eikä Suomen poliisilla ole siellä toimivaltaa.

Suomeen on syntynyt puutteellisen lainsäädännön myötä ”moraalin suuruinen aukko”. Rahanpesulakia tulisi terävöittää. Tämä ei vaikeuttaisi lakeja kunnioittavien ulkomaisten yritysten toimintaa Suomessa.