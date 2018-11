Suomi ilmastopolitiikan kärkimaa

Ilmastokysymys on kenties aikamme suurin haaste. Maailman ilmastopaneelin (IPCC) raportit kertovat yhä synkempää viestiä. Tuorein osoittaa, että mikäli päästöjen kasvu jatkuu nykyvauhtia, ilmasto lämpenee 4–6 astetta vuoteen 2100 mennessä. Se olisi katastrofi.

Globaaleista hiilidioksidipäästöistä (CO2-päästöistä) Suomen osuus on karkeasti promille. Kun päästömme olivat vuosina 1990–2005 71 miljoonaa tonnia, ne ovat tänään 56 miljoonaa tonnia.

Kehittyvissä maissa päästöt ovat kolminkertaistuneet sitten vuoden 1990. Kiinan osuus on tänään 27, USA:n 14, Intian 7 ja EU:n alle 10 prosenttia.

IPCC:n uusin raportti edellyttää mittavia lisätoimia. Lämpeneminen on saatava rajatuksi vuoteen 2050 mennessä 1,5 asteeseen.

Vuodesta 2005 lähtien päästöjä on vähennetty osin EU:n päästökauppajärjestelmällä. Se koskee teollisuutta ja yli 20 MWh:n energiantuotantoa. EU:n uusimmat velvoitteet tähtäävät päästökauppasektorilla 43 prosentin vähennyksiin vuodesta 2005 vuoteen 2030 mennessä.

Muiden päästöjen – liikenne, maatalous jätteet jne. – vähentämiseksi on EU:n jäsenmaille jaettu maakohtaiset velvoitteet. Vuoteen 2030 mennessä EU:n tulisi vähentää tällä sektorilla päästöjään 30 prosenttia. Suomelle osoitettu tavoite on kuitenkin 39 prosenttia. Jatkossa myös maankäyttösektori (LULUCF) tulee mukaan maakohtaisiin päästötaseisiin. Tämä on Suomelle valtavan tärkeä asia.

Ilmastolain tavoite on vähentää 2050 mennessä päästöjä 80 prosentilla vuodesta 1990. Meillä on tieteellistä tietoa, teknologiaa, jota viedä maailmalle ja päästöttömiä vaihtoehtoja, joita käyttää itse.

Nyt tarvitaan porkkanoita, keppiä ja kieltoja. 80 prosenttia kaikista CO2-päästöistä syntyy energiasta, siksi energiaratkaisut ovat erityisen tärkeitä.

Suomi voi lisätä päästöttömiä bioresursseja niin energiantuotannossa kuin rakentamisessa. Ja uutta ydinvoimaa on rakenteilla, vaikkakin vaivalloisesti. Kasvava rooli on myös tuuli- ja myöhemmin aurinkovoimalla.

Fossiiliset polttoaineet on ajettava alas 2050 mennessä. Kivihiili on kiellettävä kokonaan, myös Helsingissä. Fossiilisten alasajoa tulee vauhdittaa myös kiristämällä niiden verotusta. Näin voidaan edistää uusiutuvaa. Suorastaan korni on nykyinen tilanne, missä 150 suurinta vientiyritystä saa energiaveron palautusta öljyn ja kivihiilen käytöstä noin 70 miljoonaa euroa vuodessa.

Uusiutuvan energian lisäämiseksi tarvittavat porkkanat säädettiin jo Vanhasen II hallituksen aikana. Syöttötariffit bioenergialle ja tuulelle sekä liikenteen polttoaineiden jakeluyhtiöille osoitetut velvoitteet sekoittaa polttoaineeseen kasvava osuus biopolttoainetta ovat toimineet.

Uusiutuvan osuus on jo yli 40 prosenttia, liikenteessä 20 prosenttia. Sähköautot auttavat pitemmällä tähtäyksellä, liikenteen biovaihtoehdot heti.

Uusiutuvien lisäämisessä tärkeintä on toistaiseksi puu. Teollisuuden runkopuuta ei tietysti saa polttaa, vaan jalostaa pitkälle. Jalostuksessa syntyvien sivuvirtojen ja ensiharvennuspuun käyttö on sitäkin perustellumpaa. Suomen metsien jatkuvasti kasvavat hiilivarastot eli luonnontieteelliset nielut on tunnustettava nieluiksi.

Erittäin tärkeää on, että metsien käyttöä voidaan nostaa Luken kestävän kehityksen määriin eli jo 2020-luvun alkupuolella 85 miljoonaan kuutiometriin tälle vuodelle ennakoidusta noin 77 miljoonasta kuutiometristä. Se mahdollistaa miljardi-investoinnit.

Sivuvirroista voi syntyä puhdasta energiaa kaavalla 1 miljardi kuutiota puuta = 2 TWh energiaa. Suomi voi nostaa uusiutuvien energialähteiden osuuden bion, tuulen ja auringon voimin yli 60 prosentin ja päästöttömien osuuden lähelle 70 prosenttia jo vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää myös energiaksi soveltuvan kierrätysraaka-aineen käytön lisäämistä.

Mauri Pekkarinen

eduskunnan I varapuhemies (kesk.)

Jyväskylä