Suomi oli EU:n vertailun rasistisin maa

Kansanedustaja Jouni Kotiaho (ps.) kirjoitti (KSML 4.7.), että “rasismia ei Suomessa tavata käytännössä lainkaan”. Tämä ei pidä paikkaansa.

Vuonna 2018 julkaistun Being Black in the EU -tutkimukseen osallistuneista Suomessa asuvista tummaihoista henkilöistä 63 % kertoi joutuneensa rasistisen häirinnän tai ahdistelun kohteeksi. 12 tutkitun EU-maan joukosta Suomi oli kaikkein rasistisin.

Tämä vaihtoehtoisen totuuden esittäminen ei yllätä. Vuoden 2019 eduskuntavaalikampanjassa Kotiaho käytti mm. sloganeita “turvapaikkaturisti syö sinunkin pöydässäsi” sekä “vanhukset jätetään hoitamatta, mutta turvapaikkaturistit saavat kaiken”. Näin ei tietenkään oikeasti ole.

Oikeistoradikalismia Kotiahon mukaan Suomessa edustaa todella pieni ja merkityksetön poppoo. Kuitenkin esimerkiksi Suomen Sisun puheenjohtaja Henri Hautamäki vaati 24.6. yliopistojen ja koulutusjärjestelmän puhdistamista epäkansallisesta vaikutuksesta ja median palvelemaan kansallisia tarkoitusperiä. Suomen Sisun hallituksessa istuu perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää, jonka ihmisarvoa alentavat puheet eduskunnassa johtivat äänestykseen syytesuojan purkamisesta. Muutenkin puolueen kansanedustajat tuppaavat sattumalta esintymään oikeistoradikaalien kanssa samoissa tapahtumissa.

Valtamedian Kotiaho kirjoittaa olevan vihervasemmiston henkisessä hallinnassa. Tätä väitettä eivät tutkimukset tue.

Kotiaho on myös huolissaan sananvapauden tilasta, jota vihervasemmisto pyrkii hänen mukaansa romuttamaan. Perussuomalaiset ovat aktiivisesti vaatineet, että kiihottaminen kansanryhmää vastaan poistettaisiin rikoslaista. Jos puolueen jäsen saa siitä tuomion, nostavat puolueen jäsenet mekkalan.

Tuomio ei varmasti voi tulla yllätyksenä. Ihmettelenkin, mihin ihminen tarvitsee lain suomaa turvaa lyödä verbaalisesti heikommassa asemassa olevaa.