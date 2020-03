Suomi on polvillaan. Kauppojen hyllyt tyhjenevät, vessapaperi ja käsidesi ovat suosituimmat ostoartikkelit, jos hiutaleita, makaronia ja säilykkeitä ei lasketa. Kansa varautuu pandemian varalta. Lievää paniikkia on ilmassa.

Korona on kaikkien huulilla. Eikä ihme. Olemme saaneet seurata, miten tauti on edennyt muissa maissa ja miten sen tuloon ja leviämiseen on varauduttu. Useat maat ovat jämäkästi alkaneet poikkeustoimiin kansaa suojellakseen pahimmalta. Kouluja ja päiväkoteja on suljettu, ihmisiä on kielletty matkustamasta, etätöihin on siirrytty mahdollisuuksien mukaan, hoitoresurssit on nostettu ylimmilleen. Nämä varotoimenpiteet on tehty arkailematta, turhaa vatuloimatta ja kuitenkin ihmisiä hysterisoimatta.

Terveys on ihmiselle kaikkein tärkein asia. Sen menettäminen muistuttaa meitä siitä, miten haavoittuvaisia me itse asiassa olemme. Moderni, teknologistunut yhteiskunta ei paljon auta, kun on kyse sairauksista, jotka leviävät kulovalkean tavoin.

Nopeita, vahvoja päätöksiä olisin kaivannut Suomen hallitukselta jo hyvän aikaa sitten. Asia on ollut tiedossa, mutta hallitus on vain ”valmistautunut” ja tehnyt selvityksiä.

Päättäjien tärkein tehtävä on mahdollistaa omille kansalaisilleen niin sisäinen kuin ulkoinenkin turvallisuus. Kuten Trump asetti matkustuskiellon, olisi Suomi vastaavasti voinut välittömästi sulkea rajansa taudin etenemisen rajoittamiseksi. Pelkät suositukset eivät riitä. Turhat riskit olisi voitu välttää ja näin suojella vaarassa olevia ihmisryhmiä, kuten vanhuksia ja pitkäaikaissairaita.

Sanotaan, että on parempi katsoa kuin katua. Se ei aina pidä paikkaansa. Joskus on parempi toimia. Päättäjiltä vaaditaan nyt toimia ja nopeasti. Osa tulee liian myöhään.

Paljon puhutaan rahasta. Se, että tämä kaikki tulee maksamaan meille maana paljon on totta. Taloudelliset ikävät seuraukset ovat väistämättömiä. Ihmishenki on korvaamaton. Sen arvoa emme rahassa voi mitata. Pitäkäämme itsestämme ja toisistamme huolta.