Suomi puskuriperiferiasta puskuriksi

Politiikan tutkija Elina Kestilä-Kekkonen kirjoitti Nykypäivässä otsikolla ”Vaalit jytkyjen jälkeen” viime eduskuntavaalien suuresta muuttavasta merkityksestä.

Kaksien viime vaalien taustalla on kuitenkin laajempi trendimäinen tendenssi Suomen osalta. Erik Allardt (1983) nimitti tuota tendenssiä puskuriperiferiaksi idän ja lännen välillä. Ulkopolitiikassa ja turvallisuuspolitiikassa tämä asemointi näkyy edelleen mietittäessä, liittyäkö Natoon vai ei.

Puskuriperiferiana oloon liittyy mitä ilmeisimmin Suomen yhteiskunnallisen länsieurooppalaistumisen jälkijättöisyys. Elinkeinorakenteemme modernistuminen, työpaikkojen kehityssuunnat ja myös puoluekehitys ovat noudattaneet länsimaisen kehityslinjan suuntaa, mutta jäljessä manner-Euroopan sekä myös entisen emämaamme Ruotsin kehitystä. Vasta nyt 2000-luvulla olemme päässeet kehityksessä Ruotsin tasolle, jopa yli. Yhteiskunnalliset vertailumittarit kertovat huikeasta kehityksestä viiden miljoonan ihmisen maassa.

Puoluekehityksessä suomalainen erikoislaatuinen piirre on ollut suuren agraaripuolueen säilyminen. Muualla länsi-Euroopassa vastaavaa ei ole, Viron puoluerakenteessa ehkä jotain samaa.

Jos nyt otamme huomioon länsieurooppalaisen kehitystendenssin, Suomen keskustan jatkokehityksen tulisi näyttää tosi kurjalta.

Kuinka tuskallisen prosessin kautta voisimmekaan saada todellisen oikeisto-keskustalaisen puolueen, eli yhdistää keskustan rippeet yhdessä kokoomuksen kanssa. Nimittäin Santeri Alkion perinnön jatkaminen vahvoine globaaleine sivistystendensseineen on arvokas perintö ja kehitettäväksi sopiva.

Trendiennuste on, että Suomi viiveellä jatkossakin noudattelee länsieurooppalaisia kehitys- ja poliittisia tendenssejä suomalaisella maltilla. On hyvin mielenkiintoista havaita, miten tulemme jatkossa käsittelemään puhtaan populistisia houreita. Ruotsin kanssa tässä on yhteistä mietittävää.

Lisäpainolastia poliittiselle päätöksenteolle muodostaa jatkuva globaalistuminen, mitä vaaditaan esim. ilmastonmuutoskysymysten ratkaisemiseksi. NL:n ajalta meille jäi perinnöksi tyhjän äänestäminen ja sillä ei nyt pitkälle pötkitä. Siis puskuriperiferiasta puskuriksi EU:n puheenjohtajamaana!

Arja Sahlberg

YTT

Jyväskylä