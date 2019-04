Suomi tarvitsee päätöksiä

Hallitus jätti eronpyynnön viime metreillä. Ratkaisu oli ryhdikäs verrattuna edellisen hallituksen viime metreihin, jolloin eduskunnassa oli lähes sekasortoinen tilanne.

Olen huolestunut päätöksentekojärjestelmän toimivuudesta. Eduskunnan työrauha tuntui välillä olevan kateissa kaaokseen asti, ja tämä saa kysymään, luovutetaanko päätöksentekoa ulkoparlamentaarisille voimille.

Perustulakiasiantuntijoiden twiittailu sai puhemiehen vetämään tiedustelulakiesityksen pois täysistunnosta. Valiokuntatyön luottamuksellisuus on rapautunut. Professori Hiilamo puolestaan kutsui sote-uudistuksen kaatumista ”asiantuntijatyön epäonnistumiseksi”. Oma vastuunsa on eripuraisilla asiantuntijoillakin.

Mennyt vaalikausi on ollut tuulinen. Suomessa on nyt lähes 140 000 uutta työpaikkaa verrattuna neljän vuoden takaiseen. Moni perhe on saanut työtä ja työttömyys on päättynyt. Valtion velkaantuminen on käännetty velanmaksuksi.

Tällä on kuitenkin ollut hintansa. On jouduttu tekemään myös kipeitä päätöksiä. Jatkossa perusturvan tason on noustava, kun jaettavaa on syntynyt.

Suomi ja koko maailma kohtaa ennennäkemättömiä haasteita lähivuosina. Euroopassa väestö ikääntyy ja työvoima käy vähiin. Tämä näkyy jo meillä Keski-Suomessakin. Ilmastonmuutos etenee ja se torjuminen vaatii isoja muutoksia. Jos Suomen eduskunta ja tämä järjestelmä ei todella kykene viemään uudistuksia läpi, emme pysty vastaamaan näihin suuriin haasteisiin.

En osoittele tällä ketään, enkä etsi syyllisiä, koska se ei vie asioita eteenpäin. Haluan tällä tuoda esille kansanedustajan luottamustehtävän hoitamisessa mieleeni nousseita vakavia huolia, joihin yksi kansanedustaja ei yksin löydä ratkaisua.

Tarvitsemme kaikkien suomalaisten poliittisten liikkeiden, tiedemaailman, kansanedustajien ja muiden kansalaisjärjestöjen yhteistyötä ja yksituumaisuutta, jos haluamme tulevaisuudessa onnistua paremmin työssämme isänmaan hyväksi ja ihmisen parhaaksi.

Petri Honkonen

kansanedustaja (kesk.)

Saarijärvi