Suomineito kaupan

Keskisuomalaisen pääkirjoitus 5.5. kantoi huolta metsiemme kohtalosta ja myynnistä vieraisiin käsiin. Suomi-neidon alakolmanneksen omistus lienee metsien ja mineraalien osalta hallinnassa ja suomalaisissa käsissä. Ongelmana on neidon yläosan huutokauppa ”yläosattomissa” – Suomen geologinen laitos pyrkii tarjoamaan kohdettaan alihintaan ulkolaisille sijoittajille mineraalilöydösten kartoittamisella jopa suojelukohteissa.

Kaivoshankkeiden mainoksena muistettakoon Talvivaaran kohtalo ikuisine valtion velkataakkoineen, metsien taakkana taas kuuluisat Osaran hakkuuaukiot Tunturi-Lapissa, tosin lopulta tulos kääntyi luonnon eduksi.

Mineraalivarojen ryöstön jäljet tuleville sukupolville eivät korjaannu koskaan, ehkä näin käy myös metsissä. Emmehän tiedä, miten muuttuva ilmasto vaikuttaa metsien uudiskasvuun, joka voi kestää napapiirin alueella satakin vuotta.

Moni ahnas taho odottaa Suomen päätöksiä Lapin kohtalosta, bisneslobbaajana on myös Viro, jolla on oma lehmä ojassa. Euroopan parlamentin jäsenen Urmas Paetin intressinä on suora ratayhteys Jäämereltä Eurooppaan Helsinki–Tallinna-tunnelin kautta.

Metsiämme ja sellun jatkojalostusta himoitsee myös Kiina. Tukevampaa otetta Suomesta hamuaa Venäjäkin kaasu-, ydinmateriaali- ym. kuljetuksia varten Jäämeren kautta. Takana lienee myös strateginen näkökanta. Kalliisti pohjustettu ydinvoimala Pyhäjoella odottaa jo ”myönnettyä” eduskunnan rakennuslupaa.

Ratahankkeen ympäristöriskeistä viestitti vastikään myrkkysäiliövaunun vuoto Mäntyharjulla.

Kuka maksaa ja ketkä hyötyvät miljardihankkeista? Suomi maksaa lopuksi velkojensa katteilla. Tunnelin käyttöhän ei ole ilmaista. Loppuneeko edes laivaliikenteen suuri valtiontuki?

Uusi rata ja kaivokset työllistävät rakennusvaiheessa, mutta kuka vastaa radan ja sen ympäristön huollosta? Ketkä päättäjät ottavat vastuun Lapin alkuperäisluonnon vaarantumisesta?

Vastakkain ovat bisnes ja kansallisaarteen säilyttäminen tuleville polville. Lisääntyvä turismi on jo löytänyt kaipaamansa Suomen luonnon aurinkolomien sijaan.

Puhdas luonto, puhtaat vedet ja puhdas ilma sekä pohjoisen napapiirin vaihtuvat vuodenajat revontulineen ovat hyviä valtteja kilpailussa turismista.

Tärkeintä on, että huolehdimme Suomineidon vartalosta oikealla tavalla ja säilytämme sen luontovarat itsellämme.

Veikko Avikainen

Jyväskylä