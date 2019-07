Suomipop, pyörätuolit ja taksien kyydit

Keski-Suomen alueella toimiva kuljetuspalvelu on ollut paljon puhuttu aihe vammaisten keskuudessa, sillä kuljetuspalvelut eivät Jyväskylän seudulla toimi niin kuin pitäisi. Olen huomannut, että taksin odotusajat ovat pitkät.

Jytaksin kuljettajissa on paljon vaihtuvuutta. Nyt vauhti kaupunkialueella on ollut kovaa ja yleisellä tasolla on ollut vaaratilanteita. Sellaista ei mielestäni saisi missään tapauksessa tapahtua.

Suomipop-festareilla pyörätuolia käyttävänä koin, että pyörätuolirampit olivat jyrkät ja ahtaat. En ollut mahtua kulkemaan pyörätuolikorokkeelle apuvälineideni kanssa. Pyörätuolien koroke oli myös ahdas ja koin, että meidät oli laitettu hyvin pieneen tilaan.

Apuvälineet tarvitsevat tilaa ja tämän vuoksi olisi hyvä tehdä korokkeesta suurempi. Tähän olisi hyvä kiinnittää huomiota ensi vuonna.