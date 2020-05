Suosittelemme laajempaa vierailua Yläkaupunkiin

Hyvä rakennusneuvos Aimo Murtomäki! Kiitos mielipiteestänne Ksml 13.5. Jokaisella on toki siihen oikeus, mutta me allekirjoittaneet olemme eri mieltä.

Kymmenessä vuodessa asiat tietenkin muuttuvat ja kaikille muutoksille me emme voi mitään, muun mussa Yläkaupungin ”uudet” liikennejärjestelyt ovat aiheuttaneet ongelmia monille yrityksille.

Näistäkin huolimatta Yläkaupunki on edelleen erittäin vireä ja toimiva kaupunginosa, jossa on aivan omanlaisensa ilmapiiri, jota me haluamme vaalia yhdessä sen asukkaiden kanssa.

Jos mielipidekirjoituksessa luettelemanne palvelut ovat osoitus toimivasta kaupunginosasta, voimme iloksemme suositella liikkumista kirkon ja pornokaupan nurkista laajemmalle alueelle Yläkaupunkiin.

Huomaatte varmasti, että täällä on kaikkea muuta kuin kuolleita ja poismuuttaneita yrityksiä. Päinvastoin voimme kertoa, että lähes jokainen liiketila on täyttynyt.

Meiltä löytyy laaja kirjo toinen toistaan upeampia pieniä yksityisiä kivijalkayrityksiä, joista osa on uusia ja osa on toiminut yli kymmenen vuotta; ja on edelleen pystyssä.

Voisimme laatia pitkän listan Yläkaupungin yrityksistä, mutta toisaalta voi olla myös jännittävää lähteä tutkimaan mitä kaikkea omasta kotikaupungista löytyy, ja vieläpä ihan nurkan takana.

Tervetuloa tutustumaan tarjontaan!