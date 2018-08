Suuret kaupungit lobbareina

Kevään aikana on ollut havaittavissa, että Helsinki, Turku ja Tampere ovat aktivoituneet ja vetävät pienempiä kaupunkeja perässään kuin pässiä narussa.

Valtion budjetin käsittely vuodelle 2019 on alkamassa. On mielenkiintoista seurata, onko em. alueiden budjettilobbaus yhtä aktiivista ja tehokasta kuin niiden esiintyminen kaupungistumisen esikuvana. Kuinka paljon Helsinki-Tampere-Turku - kolmio saa määrärahoja maa-, raide- ja ilmaliikenteen kehittämiseen ja muuhun infraan?

Mikä on muiden alueiden osuus? Saako Oulun seutu ja Lappi jonkun lohdutuspalkinnon tänäkin vuonna? Jaksaako Savo-Karjala ponnistaa entiseen malliin? Mikä on Keski-Suomen osa? Kun puhutaan alueiden vetovoimatekijöistä, niin infra on se pohja, jolle elinkeinoelämä, työpaikat ja asuminen perustuu. Budjetti antaa suuntaa tulevasta.

Kari Halttunen

Jyväskylä