Jyväskylässä on meneillään suuria hankkeita. Kaupungin johto, kaupunginhallitus ja konsernijaos ovat päättäneet pistää kaupungin talouden ja elinkeinorakenteen kerralla uuteen kuosiin ja kuntoon.

Hippos2020-hanke on kiistatta Jyväskylälle mahdollisuus ja ajatus on ylevä. Toivottavasti hankkeelle löytyy rahoittaja. On kuitenkin huomattava kaupungin roolin muuttuminen projektin kestäessä äänettömästä yhtiömiehestä vastuuyhtiön osakkaaksi – ja se herättää kysymyksiä.

Tämänhetkinen tilanne ei ole tiedossa. Hanke kokonaisuudessaan asettunee 200–300 miljoonan haarukkaan ja se kuvaa hankkeen riskiä.

Energiayhtiö Alvan omistusosuuden myynti on myös suuri projekti.

Aika näyttää, kuinka mielenkiintoisena vähemmistöosuus koetaan sijoittajan kannalta, jos kaupunki erillisellä sopimuksella pyrkii vaikuttamaan hintatasoon ja osakkeiden edelleen myyntiin.

Yli puolen miljardin velkapotin, vastuiden ja riskikeskittymän muuttuminen osinko- ja rahasammoksi – ilman merkittävää asiakashintojen korotusta – on melkoinen haaste.

Talouden ja elinkeinorakenteen mullistuksen ohella on muistettava Kukkumäkeen noussut sairaala Nova, joka on tarkoitus ottaa käyttöön tänä vuonna. Kyseessä noin 500 miljoonan hanke, josta Jyväskylälle kuuluu puolet.

Nova-rasitteet tulevat kaupunkilaisten maksettavaksi ja niille ei voi tehdä enää mitään.

Vireillä oleva ”Suomen suurin vesikauppa” ja Hippos-hanke ovat selvityksessä. Onko sattumaa, että ne ovat samaan aikaan meneillään?

Alva-kauppaa perustellaan pääoman kierrätyksellä. Onko kierrätyksellä jo korvamerkki, kysyy moni kaupunkilainen.

Alvan välttämättömiä palveluja tuottamassa monopolitoiminnassa on havaittu riskejä ja osaamisvajetta. Kuinka riskitöntä on se liiketoiminta, johon mahdollisen kaupan eurot käytetään? Mikä mahtaa olla osaamistilanne uusien hankkeiden suhteen?