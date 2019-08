Suvaitsevaisuuden juuret liberalismia kauempana

Jesse Jalmari Toikkanen pohti Keskisuomalaisessa 29.7. ansiokkaasti vallalla olevaa suvaitsevaisuuskäsitettä.

Hänestä klassisen liberalismin suvaitsevaisuus on todellista suvaitsevaisuutta, koska ”ei siis ole mitään suvaittavaa, koska hyväksyy toisen joka tapauksessa, tasavertaisena.”

Tasavertaisuuden ja suvaitsevaisuuden periaatteet kumpuavat paljon kauempaa kuin klassisesta liberalismista – Raamatusta.

Paavali kehottaa kristittyjä kohtelemaan ihmisiä tasavertaisesti, olivatpa he orjia tai vapaita, juutalaisia tai kreikkalaisia jne.

Hänen tasavertaisuutta ja suvaitsevaisuutta koskevat ohjeensa Kirjeessä roomalaisille sopivat kaikille ihmisille vieläkin: ”Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toisianne.” ”Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle.” ”Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen mikä on hyvää kaikkien silmissä. Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa.”

Nykyään suvaitsevaisuus on usein ylemmyydentuntoista: me olemme suvaitsevaisia, nuo toiset eivät. Heitä voi hylkiä.Ovatpa he sitten turvapaikanhakijoita, perussuomalaisia tai muita, joita emme siedä usein perusteena eri arvopohja.

Hylkiminen estää aidon dialogin ja järkevät kompromissit, mutta edistää poteroista huutelemista.

Meille ihmisille, minullekin, on luonteenomaista keskittää huomio toisten tekemiseen, kun fokuksen Paavalin mukaan tulisi olla omassa käytöksessä.

Suomalaisten aiemmat sukupolvet ovat tiivistäneet nuo opetukset sananlaskuksi: ”Arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin.”

Kunpa se olisi totta elämässämme, ei vain hokema poliitikkojen kielessä. Vaikeaa se on, mutta omaa käytöstään on helpompi muuttaa kuin toisten.

Ensin hirsi pois omasta silmästä, niin näkee ottaa sen roskan pois toisen silmästä.

Risto Moisio, Tampere