Syntipukkeja etsitään väärästä paikasta

On aikoihin eletty, kun istuvasta presidentistä Sauli Niinistöstä on kirjoitettu kaksi kirjaa. Toisen kirjan ovat kirjoittaneet Aamulehden toimittajat Lauri Nurmi ja Matti Mörttinen.

Heidän kirjassaan on moite, että presidentti on sekaantunut Suomen sisäpolitiikkaan, joka ei presidentille kuulu. Tätä on käsitelty laajalti tiedotusvälineissä.

Presidentti kieltää jyrkästi asian. Saa nähdä, vedetäänkö Sauli käräjille vastaamaan väitteisiin, niin kuin muullakin maailmassa on tapana tehdä maan isille.

Onhan tässä jo nostettu puheeksi katolisten piispojen lasten hyväksikäytöt ja omassa lintukodossamme poliisien päättäjien rikkeet. Ja ynnä muut, vaikkapa Hakkaraisen saunassa asuminen.

Voi herran tähden! En ymmärrä, miksi ei istuva presidentti saa osallistua maan sisäpolitiikkaan, jos aihetta ilmenee. Muutenkin presidentiltä on karsittu valtaa verrattuna entisiin aikoihin. Meillä on tällä hetkellä hyvin suosittu presidentti monen muunkin kuin minun mielestäni, että en ollenkaan ymmärrä tällaista ajojahtia. Jospa se onkin syy!

Piispat kyllä joutaa mielestäni joutua tuomiolle kuin myös poliisit, jos eivät valvo alaistensa tekemisiä niin kuin kuuluisi. Nimenomaan oikealle tuomiolle, joka annetaan tuomioistuimessa.

Mikä siinä on, kun tuntuu, ettei omatunto enää sano ihmisille, mikä on oikein ja väärin. Kuka hyvänsä saa tehdä mitä hyvänsä kelle hyvänsä, vaikka se aiheuttaisi jollekin ihmiselle sellaisen olon, ettei jaksa enää elää.

Miksi ihmisillä pitää aina olla joku syntipukki, johon voi pahan olonsa purkaa. Jauhetaan ja jauhetaan, olkoon kysymyksessä vaikkapa Hakkaraisen asuminen. Häntäkin on vuosia vainottu tiedotusvälineissä lähes päivittäin.

Kuka meistä enkeli täällä on, että on oikeus ruoskia aina jotakin lähimmäistä.

Liisa Mansikkaviita

Jyväskylä