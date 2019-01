Syntyvyyden lisääminen vai työllisyysasteen nosto?

Suomessa syntyvyyden on noustava, muutoin uhkaa työvoimapula. Samaan aikaan on nostettava työllisyysastetta, muutoin meiltä loppuvat sosiaaliturvan maksajat.

Tärkeitä asioita kumpikin, mutta lyövätkö ne toisiaan korville?

Jos me oikeasti tahdomme syntyvyyden kasvavan, on yhteiskunnassa tehtävä suuria muutoksia. Pelkät juhlapuheet eivät riitä.

Kuluneella hallituskaudella kaikkien lapsi- ja perhepuolueina itseään pitävien silmäätekevät ovat kehotelleet nuoria naisia lapsentekoon. Siinä kaikki.

No onhan jotain tehtykin; seuraavan hallituksen edellytetään hoitavan sekä perhevapaauudistus,että sosiaalituturva-uudistus.

Ne lienevät viisaintakin jättää seuraavien hallitusten murheiksi, mikäli vertaa uudistuksia vaikkapa sote-uudistukseen, josta ei näytä tulevan yhtikäs mitään. Tai jos vaikka tuleekin, niin sitten viimeistään uuden sotelain julkistamistilaisuudessa tullaan kuulemaan korjaustarpeista, jotka seuraavien hallitusten tulisi tehdä nyt laadittuun lakiin.

Kun synnytystalkoiden järjestämiseen liittyy perhevapaauudistuksen myötä myös sellaisia tahoja, joiden ykkösprioriteetti ei olekaan syntyvyyden lisääntyminen vaan palkansaajien ja työnantajien edunvalvonta, on varmaa, että näillä kokoonpanoilla ei saada sellaisia päätöksiä, jotka tulevat suomalaisten määrää lisäämään. Niillä on tarkoitus lisätä kyllä tasa-arvoa, mikä sekin on hyvä asia.

Minulla on ehdotus: Lapsivähennyksen palauttaminen verotukseen. Ja nimenomaan niin, että vähennys voidaan saada kunnallisverosta kaikissa veronmaksuluokissa, myös veronalaisista etuuksista, eikä se ole muita tukia alentava.

Vähennyksen voisi jakaa vielä molempien vanhempien kesken. Tällainen laki voidaan säätää ilman työmarkkinaosapuolia eduskunnassa. Sillä saattaisi olla läpimenomahdollisuuksia, mikäli poliittista tahtoa saada syntyvyys nousuun riittäisi.

Kaikilla ehdotuksilla on hintalappu, niin tälläkin. Voidaan myös kysyä, onko meillä varaa olla tekemättä mitään.

Näen tämän ehdotuksen investointina tulevaisuuteen, ja sen voi aina kattaa tarvittaessa velkarahalla. Tämä ei olisi syömävelkaa. Hyvin nopeasti tämä vähennys siirtyisi kulutukseen ja sitä kautta myös verotulojen kasvuun, jolloin se osaltaan kattaisi itse itseään. Aina jää nettokulua, mutta niin pitääkin jäädä, jos jotain hyvää ollaan tilalle saamassa.

Olen yleensä uusien asioiden kohdalla laajojen kokeilujen kannalla, mutta tätä verovähennystä ei tarvitse kokeilla, vaan vain palauttaa.

Ennen verovähennyksen poistoa Suomessa syntyi enemmän lapsia. Siinä on mielestäni riittävä todiste verovähennyksen toimivuudesta. Vähennyksen euromäärän on vain oltava riittävä.

Mutta jos politiikassa kärkihanke on työllisyysasteen nosto, niin silloin tarvitaan kaikki naiset töihin, eikä lasten tekoon. Samoin kaikki isät työmarkkinoille, ei perhevapaille. Työllisyysasteen noustessa riittävän korkeaksi meillä on sitten varaa siihen, että suomen väkiluvun kasvusta jatkossa pitää huolen maahanmuutto.

Kaikessa on puolensa ja hintansa. Mikä on suomalaisuuden arvo ja arvostus? Minä näkisin tärkeänä sen, että lapsiperheiden arvostus Suomessa kasvaisi ja syntyvyyden kasvun tärkeys osoitettaisiin myös konkreettisesti yhteiskunnan taholta.

Urpo Lohi

kansanedustajaehdokas (kp.)

Jyväskylä