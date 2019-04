Syrjäytyminen on aina riski

Suomessa on koulutuksen ja työelämän ulkopuolella nuorten määrä vaihdellut viime vuosina 9–16 prosentissa. Tässä jos missä on kyse todellisessa syrjäytymisvaarassa olevista ihmisistä. Kun tähän lisää turvapaikanhakijoiden mahdollisen ja todellisenkin syrjäytymisen ollaan tilanteessa, jossa meidän kaikkien, poliitikkojen etunenässä, on pysähdyttävä ja mietittävä missä mennään.

Tosiasia on, että jos työttömyys siirtyy sukupolvelta toiselle, negatiiviset vaikutukset lisääntyvät huomattavasti. Kun kehitystä tarkastelee sisäisen turvallisuuden näkökulmasta, olisi herätyskellojen syytä soida.

Syrjäytynyt ihminen voi reagoida tietenkin asiaan monella tavoin. Hän voi passivoitua, mutta voi myös aktivoitua vaaralliseen suuntaan.

Kun pohjana voi olla katkeruus yhteiskuntaa kohtaan, ratkaisu voi olla liittyä sellaisiin ryhmiin, joissa hänetkin hyväksytään. Tällaisia ryhmiä ovat yhteiskunnan ulkopuolella olevat ja suoraan rikolliset ryhmät.

Selvää ja loogista on, että esimerkiksi järjestäytynyt rikollisuus haluaa hyödyntää tällaista potentiaalia. Tämä voi mennä aina terrorismin tukemiseen ja värväytymiseen saakka.

Tällainen ilmiö on havaittavissa Suomessakin. Jos mennään vähän kauemmas Ruotsiin, Tanskaan, Saksaan tai Ranskaan rajuja ilmiöitä on havaittavissa. Esimerkiksi Ranskassa on arvioitu olevan 15 000 radikalisoitunutta tai konkreettisesti radikalisoitumassa olevaa, joita poliisi pyrkii tavalla tai toisella seuraamaan.

Eri maissa on kielteisen turvapaikan saaneita hävinnyt erilainen määrä, Suomessakin arvioidaan heitä olevan 3 000 jopa 10 000, joista osa on lähtenyt maasta. Näistäkään ei ole varmaa tietoa. Syrjäytyneet ihmiset ovat alttiita myös erilaiselle hyväksikäytölle.

Kun puhutaan 20–25-vuotiaista syrjäytymisuhan alla olevista, toimenpiteenä on oltava heille koulutuspaikan tai työpaikan hankkiminen ja tätä kautta virallisessa yhteiskunnassa mukana pysyminen.

Ennen kuin tullaan näihin uhkiin, on monta vaihetta, joissa olisi entistä paremmin nähtävä, mitä todennäköisesti tuleman pitää. Ensimmäiset havainnot tutkimustenkin mukaan voidaan tehdä jo ennen kouluikää.

Sen jälkeen ala-asteen aikana olisi hyvät mahdollisuudet havainnoida poikkeavaa käytöstä ja puuttua siihen viranomaisyhteistyöllä.

Olen ennenkin sanonut – ehkä kokemuksesta tulleella jonkinasteisella kyynisyydellä – että sen jälkeen alkaa olla jo vaikeampi saada nuorta ymmärtämään tilanteensa. Silloin ehkä onnistunein tapa on katsoa, missä seurassa nuori pyörii ja pyrkiä vaikuttamaan siihen.

Läheisjoukko on kuitenkin se, mikä paljon ratkaisee itse kunkin nuoren käyttäytymisen. Ryhmähenki ja ryhmään kuuluminen ratkaisee asioita hyvään tai huonoon suuntaan.

Erilaiset tilastot voivat antaa viitteitä yhä enemmän syrjäytymisestä ja sen tuomista uhista sisäisellekin turvallisuudelle. Paniikkiin ei tarvitse mennä, mutta välinpitämättäkään ei voida olla.

Tapani Mäki

kaupunginvaltuutettu (ps.)

kansanedustajaehdokas

Jyväskylä