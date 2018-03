Syrjäytyminen on turvallisuusuhka

Suurin turvallisuusuhkamme ei välttämättä tule rajojemme ulkopuolelta, vaan on läsnä joka päivä ympärillämme. Kyseessä on syrjäytyminen. Sen seuraukset ovat taloudellisia, turvallisuuteen liittyviä ja inhimillisiä. On laskettu, että yhden totaalisesti syrjäytyneen ihmisen hinta on 1,2 miljoonaa euroa. Inhimillisiä kärsimyksiä ei voi rahassa mitata. Erityinen huoli on nuorista, joita ”katoaa” koko ajan järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolelle.

Köyhyys itsessään ei aiheuta syrjäytymistä, mutta yhteiskunnan eriarvoistuminen sosiaalisesti, taloudellisesti, koulutuksellisesti ja maantieteellisesti lisää riskiä syrjäytyä. Syrjäytyminen on usein seurausta asioista, joihin ei itse voi vaikuttaa, kuten sairastumisesta ja siihen yhdistyvästä työttömyydestä.

Pirkanmaalla on kokeiltu työttömyyden hoidossa mallia, jossa jokainen kokeilussa mukana oleva työtön kohdataan yksilöllisesti ja hän saa oman valmentajan. Jos työttömyyden syy on esimerkiksi mielenterveyshäiriö ja jo pelkkä kotoa poistuminen on ylivoimaista, rinnalla kulkija on ratkaisevassa roolissa. Kokeilu ei ole saamassa jatkoa, mutta olisi tärkeää, että sen tulokset hyödynnetään. Malli sisältää välineitä, joiden avulla on mahdollista päästä pureutumaan vaikeimmin työllistyvien tilanteeseen.

Parasta lääkettä syrjäytymisen ehkäisemiseen on tutkimusten mukaan koulutus. Lapsuusvuodet ja elämän taitekohdat ovat ratkaisevan tärkeitä sille, mihin suuntaan elämä kulkee. Riittävä varhaiskasvatus, tuki ja iltapäivätoiminta tulisi huomioida erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville lapsille, jotta syrjäytymisen periytyvyys saataisiin katkaistua.

Yksi välittävä ihminen tai yhteisö voi pelastaa ihmisen syrjäytymiseltä. Tähän meillä jokaisella on mahdollisuus omien voimavarojemme mukaan.

Yhteiskunnallemme välittäminen on velvollisuus. Se on erilaisuuden hyväksymistä, kaikkien mukana pitämistä ja ihmiseen investoimista. Sen keskiöön nostaminen on erityisen tärkeää nyt, kun palvelurakenteitamme uudistetaan laajasti.

Pirita Wahlstedt-Niskanen

varavaltuutettu, sivistyslautakunnan jäsen (kok.)

Jyväskylä