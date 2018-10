Syrjäytymistä ehkäisemään tarvitaan opiskeluvelvoite

Suomessa on lähtökohtaisesti hyvä koulutusjärjestelmä. Tästä huolimatta yli 10–15% eli yli 5 000 nuorta vuosittain ei peruskoulun jälkeen jatka opiskelua toisella asteella. Osin tästä johtuen nuorten koulutustason nousu on pysähtynyt toisin kuin muissa OECD-maissa.

Oppivelvollisuus päättyy viimeistään 16-vuotiaana. Alaikäiset nuoret eivät ole kypsiä varsinaiseen työelämään. Ilman koulutusta työpaikan saanti on vaikeaa.

Kun nuorella ei ole työ- eikä opiskelupaikkaa, hän jää tyhjän päälle. Vaarana on, että nuori tottuu toimettomana ja usein myös rahattomana epäsäännölliseen elämään, josta on vaikea nousta.

Näillä nuorilla, jotka juridisesti ovat lapsia, on elämä edessä. Lasku nuorelle itselleen ja koko yhteiskunnalle on suuri sekä aineellisesti että henkisesti. Maailma on heille kylmä.

Murrosiässä olevan nuoren valmius ymmärtää omaa etuaan ei aina ole riittävä. Usein myöskään koti ei hallitse vaikeaa tilannetta.

Vastuu kuuluu näiden lisäksi yhteiskunnalle. Se ei sitä nyt kanna.

Nuorisotakuu oli hyvä idea. Se ei kuitenkaan löydä niitä nuoria, jotka ovat suurimmassa tarpeessa. Muut mallit, joita on luotu, ovat myös heikkotehoisia. Ne eivät ole velvoittavia.

Pakollinen istuminen luokassa jokaisena arkipäivänä ei sovi kaikille nuorille.

He tarvitsevat inspiroivan ja kiinnostavan kokonaisuuden. Siksi ei ole perusteltua jatkaa nykyistä jäykkää oppivelvollisuutta.

Ehdotan, että alaikäisille nuorille säädetään opiskeluvelvoite. Se jatkuisi peruskoulun jälkeen siihen asti, kunnes nuori täyttää 18 vuotta.

Miehillä on hieman myöhemmin lailla säädetty asevelvollisuus, jonka suorittamisen voisi samalla aikaistaa niin, että välikausia ei jäisi.

Velvoite edellyttäisi osallistumisen säännölliseen opiskeluun lukuvuoden aikana esimerkiksi kahtena päivänä viikossa ja työelämään 2 3 muuna arkipäivänä 4–6 tuntia päivässä. Opiskeluun sisältyisi talous- ja tietoyhteiskuntataitoja, yhtä vierasta kieltä ja liikuntaa. Nämä ovat aihealoja, joiden hallitseminen on jokaiselle tarpeen ja hyödyksi jatko-opintoja ja työelämää varten.

Opiskeluvelvoite pitäisi 16–17 vuotiaan nuoren säännöllisessä elämän rytmissä. Tiivis yhteys työelämään loisi tärkeitä valmiuksia. Näin syrjäytymisvaara vähenisi merkittävästi.

Velvoite edellyttää, että yhteiskunta järjestää sille edellytykset. Pääasiassa nämä ovat jo olemassa. Kuntien koulutiloja, toisen asteen oppilaitoksia, kansanopistoja ja vastaavia sekä niiden opetus- ja muuta henkilökuntaa voidaan käyttää hyödyksi.

Velvoite ei saa aiheuttaa nuorelle kustannuksia, joten se lisää jonkin verran yhteiskunnan menoja. Panostukset palautuvat moninkertaisesti takaisin yhteiskunnalle, kun tärkeässä nivelvaiheessa olevia nuoria pelastetaan syrjäytymisvaarasta oman elämänsä hallintaan ja työelämään.

Meillä ei ole varaa menettää suurta osaa yhä pienenevistä ikäluokista opiskelun ja työelämän ulkopuolelle. Lapsiin ja nuoriin panostaminen on yhteiskuntamme tuottavin investointi. Tehdään se.

Toimi Kankaanniemi

kansanedustaja (ps.)

Jyväskylä