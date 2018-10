Tärkeiden asioiden puolesta pidettävä ääntä

Keski-Suomen liitto järjesti perjantaina 5.10. maakunnan vaikuttamispäivän. Tapahtumassa keskusteltiin siitä, millaista on hyvä vaikuttaminen ja miten Keski-Suomen tarpeet tulevat ymmärretyiksi maakunnan ulkopuolella, etenkin valtakunnallisessa ja EU-tason päätöksenteossa ja resurssien jaossa.

Ei ole sattumaa, että vaikuttaminen valikoitui tapahtumamme aiheeksi juuri nyt. Vaikuttamisen toimintaympäristö ja keinovalikoima ovat muuttuneet radikaalisti viimeisen vuosikymmenen aikana. Harva ymmärtää muutoksen ja osaa hyödyntää uuden vaikuttamiskulttuurin mahdollisuudet.

Hyvän vaikuttajan ominaisuuksia ovat tänä päivänä tilanneäly, viestintätaidot, pitkäjänteisyys ja kyky innostaa muita. Vaikuttamista tehdään verkostoissa ja verkostona.

Sosiaalisen median rooli vaikuttamisen kanavana on noussut merkittäväksi, ja sen kautta on mahdollista nousta vaikuttavaan rooliin hyvinkin lyhyessä ajassa. Perinteiset vaikuttamisen keinot ovat edelleen voimissaan. Jokaiselle löytyy oma tapansa toimia.

Vaikuttaminen vaatii tänä päivänä laajan joukon yhteistä toimintaa ollakseen tehokasta. Keskisuomalaisten tarpeet tulevat ymmärretyiksi ja kuulluiksi esimerkiksi ministeriöissä ja eduskunnassa, jos meistä riittävän moni jaksaa pitää ääntä niiden puolesta.

Keinojakin tärkeämpää on yhteinen näkemys siitä, minkä puolesta toimimme. Liian monen asian tavoittelu yhtä aikaa johtaa helposti siihen, että yksikään ei erotu joukosta.

Vaikuttamistavoitteiden täytyy olla myös merkityksellisiä. Millaista tulevaisuutta tavoitteemme rakentavat? Toteuttavatko ne arvojamme? Voivatko niihin samaistua myös muut kuin keskisuomalaiset? Kun tavoitteet on saavutettu, millaisten uusien mahdollisuuksien luokse ne ovat meidät johdattaneet? Tulevaisuuskuvan muodostaminen ja siitä kertominen on vaativa tehtävä, mutta se on tänä päivänä tarpeen enemmän kuin koskaan ennen.

Keski-Suomen liitto toimii maakunnallisen tahtotilan muodostajana ja verkottajana. Pyrimme auttamaan maakunnan vaikuttaja-aktiiveja myös julkaisemalla Keski-Suomelle tärkeimpien vaikuttamiskärkien ydinviestit ja niihin liittyvää tukimateriaalia verkossa. Verkkosivu aukeaa marraskuun loppupuolella.

Tuulia Nieminen

viestintäpäällikkö

Keski-Suomen liitto