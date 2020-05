Täsmäelvytys jälleenrakentaa

Koronakriisin vaikutukset maailmaan ovat jo nyt mittavia ja lopullisia seurauksia on vielä tässä vaiheessa ennenaikaista arvioida. Kansainvälinen talous on syöksynyt ja Suomessa talouden arvioidaan supistuvan jopa toistakymmentä prosenttia. Taantuman kesto voi olla yllättävän pitkä.

Taantuman lievittämiseksi hallitus käynnistää elvytystoimia, joiden tarkoituksena on nopeuttaa paluuta kohti kestävää talouskasvua. Erityisen haasteen tilanteeseen luo tietenkin koronavirustilanne, jota on mahdoton ennustaa.

Mielestäni elvytystoimien on oltava mieluummin jopa liian suuria, kuin liian pieniä. Elvytystoimien jäädessä vajaiksi talouskriisi voi pitkittyä, eikä tehdyillä investoinneilla saavutettaisi tavoitetta taantuman lievittämisestä.

Elvytystoimien onnistuessa on tärkeää osin jo samanaikaisesti tarkastella välttämättömiä sopeutustoimia, joka on edellytys kestävälle julkistaloudelle ja hyvinvointivaltion tulevaisuudelle.

Keski-Suomessa on useita tärkeitä liikennekohteita, jotka soveltuvat hyvin osaksi hallituksen suunnittelemia elvytystoimia. Infrastruktuurin korjaaminen luo kasvua koko maahan.

Suurissa hankkeissa tarvitsemme nopeutta suunnittelutyöhön, jotta Keski-Suomessa olisi heti käynnistettäviä suuria kohteita. Hankkeiden nopeaan käynnistämiseen tarvitaan valmiit ja toimivat suunnitelmat. Yhtään vaalikautta ei olisi varaa hukata suunnitteluja odottaessa.

Keskisuurten hankkeiden osalta Nelostien parantaminen useissa kohdin maakunnassamme ja vähän sen ulkopuolellakin palvelisi paitsi Keski-Suomea, myös koko maamme valtaväylää. Useita hyviä täsmäkohteita on käynnistämistä vaille valmiina ympäri Keski-Suomen. Näistä moni hanke olisi tärkeää saada toteutukseen. Liikenneverkkoa on nyt aika korjata, sillä se tukee työllisyyttä. Bitumin halpa hinta mahdollistaa suurempiakin tiestön päällystysmääriä.

Infrastruktuuriin panostaessa on huomioitava myös toimivat tietoliikenneyhteydet. Etätyö on ottanut suuria harppauksia koronakriisin aikana. Monipaikkaiseen ja paikkariippumattomaan työskentelyyn kannustaminen tulee edistämään ihmisten vapautta valita oma asuinpaikkansa työpaikan sijainnista riippumatta. Toimiva internet on lähes veden ja sähkön kaltainen välttämättömyys.

Tämänkaltaisiin vireyttä, elinvoimaa ja uutta kasvua luoviin investointeihin tulisi nyt panostaa.