Täysin perättömiä väitteitä

Joutsan kunnanjohtajan, talous- ja hallintojohtajan sekä perusturvalautakunnan puheenjohtajan vaatimuksessa kunnanhallitukselle minua syytetään perusturvalautakunnan esittelijän Terhi Kallion häirinnästä (KSML 15.12.).

Väitteet ovat täysin perättömiä. En ole tavannut Kalliota muualla kuin lautakunnan kokouksissa, joten todistajia löytyy. Lautakunnan puheenjohtaja jo soittikin minulle 15.12. ja pyysi anteeksi ja kertoi, että hänet oli pakotettu allekirjoittamaan. Ajojahdilla pyritään savustamaan minut ulos lautakunnan jäsenyydestä, koska olen puolentoista vuoden aikana joutunut tekemään lukemattomia korjaus-ja muutosehdotuksia lautakunnan päätettäviksi tuotuihin esityksiin. Suuri osa on hyväksytty, osaan olen joutunut jättämään eriävän mielipiteen tai oikaisuvaatimuksen ja parissa asiassa valituksen hallinto-oikeuteen.

On selvää, että esittelijä reagoi voimakkaasti, kun esitysten heikkoudet paljastuvat. On käynyt ilmi, että kunnanjohtaja ei ole pyynnöstäni huolimatta tarkistanut alaisensa esityksiä. Lautakunta päätti pari kuukautta sitten, että esittelijän tulee lähettää minulle esitykset tarkistettavaksi ennen kokousta, jotta kokoukset eivät venyisi kovin pitkiksi. Kallio ei ole totellut päätöstä, vaikka puheenjohtaja on siitä huomauttanut parissa kokouksessa.

Odotan vastinepyyntöä kunnanhallitukselta, koska silloin minulla on mahdollisuus dokumentoida kaikki havaitsemani esittelijän tekemät virheet ja puutteellisuudet.

Kalle Willman

kliinisen kemian ja hallinnon erikoislääkäri, DPH

perusturvalautakunnan jäsen (vihr.)

Joutsa