Täysipäiväinen hoito on pois muusta

Jyväskylän sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 19.9. sisällyttää varhaiskasvatuksen täyden subjektiivisen oikeuden talousarvioonsa. Kyse on siitä, että rajauksen poistuttua jokaisella perheellä on mahdollisuus pitää lastaan täysipäiväisesti päivähoidossa, vaikka toinen huoltaja on kotona.

Nyt kaikilla perheillä on oikeus vähintään 20 tuntiin päivähoitoa viikossa. Ajatuksena yhtäläisen mahdollisuuden tarjoaminen kaikille on ehdottomasti kannatettava, jos talous sen sallisi.

Sivistyslautakunnassa tämä ehdotus kuitenkin tuli ”puskista”. Ehdotuksen taakse asettuivat demarit, vihreät ja vasemmisto. Lautakunta joutuu nyt hakemaan lähes 10 miljoonan euron lisäbudjettia täyttääkseen kaikki sivistyksen toimialaan kuuluvat lakisääteiset ja välttämättömät toiminnot, sekä turvatakseen palvelujen nykytason.

Varhaiskasvatuksen rajauksen poistamisesta ei ole tarkkaa kustannusarviota ja pahimmillaan se syö suuren osan lisäbudjetista. Jostain muusta joudutaan tinkimään; esimerkiksi ei palkata uusia koulunkäyntiavustajia tai suurennetaan ryhmäkokoja päiväkodeissa ja kouluissa.

Keskustelu varhaiskasvatuksesta ja sen laadusta on viime aikoina ollut vilkasta. Vaikka Suomessa varhaiskasvatus laadukasta onkin, erityisesti ihan pienelle lapselle kotihoito tai lyhyemmät päivät päiväkodissa ovat mahdollisesti parempi vaihtoehto kuin pitkät ja meluisat päiväkotipäivät.

Childcare-projektin mukaan, jossa myös Jyväskylän yliopisto on mukana, 64% vanhemmista on sitä mieltä, että päivähoito-oikeden rajaaminen on perusteltua, jos toinen huoltaja on kotona. Pääasiallinen kasvatusvastuu tulisi olla kodilla, eikä yhteiskunnalla, jos vanhemmat ovat kykeneviä lastaan hoitamaan. Sosiaalisin perustein päivähoitoa saa kokopäiväisesti, vaikka toinen huoltaja olisi kotona.

Isompi lapsi kaipaa pientä, 1–2-vuotiasta, enemmän kavereita ja toimintaa, joten lähteminen mukaan 5-vuotiaden maksuttomaan varhaiskasvastuskokeiluun ohjaisi resursseja oikeaan suuntaan. Tosin kokeilu tuskin on mahdollinen vielä seuraavana vuonna.

Politiikan tehtävä on tuoda esiin erilaisia näkemyksiä, käydä dialogia ja hieroa hyviä kompromisseja päätösvaiheessa. Yhden agendan ajaminen muiden asioiden kustannuksella ei kuitenkaan ole kestävää ja vastuullista politiikkaa.

Pirita Wahlstedt-Niskanen

sivistyslautakunnan jäsen, kok.

Jyväskylä