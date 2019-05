Töppäily leimaa sivullisetkin

Everstin sählääminen viinanhuuruisissa harjoituksissa ja turvallisuustutkijan rasistiset lausunnot herättävät kysymyksiä ihmisten sopivuudesta tehtäviinsä sekä vastuusta taustaorganisaatiolleen ja toimeksiantajilleen. Konfliktinratkaisujärjestön (CMI) tutkija teki karhunpalveluksen järjestölleen pötypuheella ja loputtomilla anteeksipyynnöillä ja Karjalan Lennoston entinen komentaja kolhi Ilmavoimien mainetta typerillä teoillaan.

Luottamus organisaatioiden kykyyn ja tahtoon toimia luotettavasti ja asianmukaisesti on nyt kyseenalaistettu turvallisuutta edistämään tarkoitettujen henkilöiden käyttäydyttyä sopimattomasti. Oikeus on karu paikka ja julkisuus armoton, kun yksiön arvostelukyky pettää ja vastuuta teoista haetaan. Korkean koulutuksen ja vastuullisuuden vaatimus on yhä tiukempi eikä asioiden huonoa hoitoa suvaita.

Loputon anteeksipyytely tai simputuksen selittely ei enää onnistu, kun asiat avautuvat reaaliajassa. Pahinta on, että kielteisistä tapahtumista kärsivät usein syyttömät osapuolet ja organisaatioiden maine rehellisenä ja tehokkaana toimijana saa pahan kolhun.

Erityisesti Ilmavoimat on joutunut kärsimään muutamien yksilöiden harkitsemattomuuksista. Vastuun ketju sotaväessä on ehdoton ja näin ongelmat koskevat kaikkia portaita, joille sotilaallisen kurin ja järjestyksen valvonta kuuluvat.

Puolustelematta tapahtuneita virheitä ja väärinkäytöksiä voi todeta, että viestintämyllyyn ja sosiaaliseen mediaan päätyminen voi olla raastupaakin pahempi tuomio. Julkisuus ei armahda vaikeuksiin ajautunutta edes henkilökohtaisten ongelmien kasautuessa ja leimaa helposti taustayhteisöt saman tien.

Oikeusvaltiona pidetyn Suomen tavassa kohdata vaikeuksiin joutuneita ja varmistaa oikeuden toteutuminen kaikkia osapuolia tyydyttävästi on vielä parantamisen varaa.

Oikeusprosessin pilkun tarkka julkisuus tuomioineen jättää taustaryhmät kärsimään oman hiljaisen tuomionsa syyttömänä. Ilmavoimien on pakko ryhdistäytyä ja karsia vanhat huonot tavat kalliita konehankkeita järjestettäessä.

Lars-Olof Fredriksson

Äänekoski