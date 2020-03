THL kadotti otteen jo tammikuussa

Korona hallitsee maailmaa ja Suomea, joka on nyt jalkapallomaa, joka eli elämänsä kevättä. Kesää 2020 Suomen kansa oli odottanut vuosikymmeniä. Nyt tämä haave ainakin siirtyi. Jalkapallo on vain peli, on viihdettä ja on väkivaltaa rinnastaa jalkapalloa ja taistelua elämästä ja kuolemasta.

Suomi hävisi ottelun jo tammikuussa. On selvää, että viimeisen kahden viikon aikana THL/hallitus on koettanut tehdä sen, mitä on tehtävissä, mutta ikävä kyllä, tämä ei riitä. Suomalaisia tulee kuolemaan kymmeniä, ehkä satoja. Muistamme, mitä Juho Kusti Paasikivi kuolemattomissa sanoissaan totesi: ”Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku.”

Suomi on auktoriteettiuskovainen kansa ja nyt kansaa on rangaistava niskuroinnista. Tämä on ikävää ja ihmeellistä. Tähänkin paradoksiin löytyy vastaus jalkapallon kautta.

Jalkapallo-ottelun vie läpi erotuomari. Koko ottelun tärkein hetki on ensimmäinen vartti. Tällöin tuomari näyttää sen, miten pelataan, mitä sallitaan ja mitä ei.

Jos tuomarille sattuu tuolla tärkeällä hetkellä moka tai toinenkin, niin ottelu on menetetty. Tällöin erotuomari ei nauti pelaajiston luottamusta.

Peli kovenee ja erotuomari joutuu nostamaan tiuhaan keltaisia kortteja, usein punaisenkin. Ikävää hyvin usein on, että pelaajia loukkaantuu.

Nyt Suomessa on sama tilanne. Valtioneuvoston tilannekeskus kirjasi 13. tammikuutta ensi kerran raporttiinsa koronaviruksen. Tällöin THL ja Sanna Marin saivat tietoiskun siitä, mitä on tulossa. Edes Lapissa tammikuun lopulla tavattu korona-tartunta ei herätellyt.

Marinin hallitus jaksoi toistaa slogania: Suomessa ei ole epidemiaa, pallo on kaikin tavoin hallussa. THL / hallitus antoi neuvoja ja ohjeita, mitkä jo pari päivää myöhemmin vaihtuivat. Ensin vakuuteltiin, ettei ole oleellista testata, sitten, ettei Suomessa ole pandemiaa. Kansalle ja hoitavalle henkilöstölle on riittävästi suojaimia ja että hengityslaiteet kyllä riittävät.

Jopa hymyilyttää THL:n viesti, ettei ole strategisesti järkevää testata.

THL viestitti ja harhaannutti kirkkain silmin kansaa, vaikka koko ajan oli tiedossa, ettei ollut riittävästi hengityssuojia, eikä hengityslaitteita ja mikä hirveintä, testauksia ei voitu riittävästi tehdä, kun ei ollut testauskapasiteettiä.

THL oli menettänyt uskottavuutensa ja nyt ihmetellään, miksei kansa tee niin kuin hallitus opastaa ja käskee. Eihän kansa tai osa noudata, kun THL:lla / hallituksella ei ole luottamusta siihen, mikä jäi tekemättä helmikuussa ja maaliskuun alussa.

Jalkapallo on taktinen laji, missä johtajuus on kaiken perusta. Ihan samoin korona-pelissä ei voi pärjätä, jos ei ole luottamusta. Tappioita tulee, eikä tilannetta pystytä hoitamaan edes pakolla.

Se, että hallitus toteaa nyt tapahtuneen virheen, kun Suomeen palaavia ei kontrolloitu millään lailla, on mitättömän pientä siihen verrattuna, mitä tapahtui kuukausi sitten.

Hallituksen olisi pitänyt ottaa valta käsiinsä, eikä vain toistaa luottavansa asiantuntijaansa THL:ään, joka menetti edellisellä eduskuntakaudella 9 milj. euroa käyttövarojaan ja nyt koettaa kiertää tämän tosiasian.