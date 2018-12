Tahalliset taklaukset jääkiekon ongelma

Törkeät taklaukset ovat nykyaikaisen jääkiekon ongelma. Törkeät taklaukset tarkoittavat sitä, että halutaan vahingoittaa jotain hyvää maalintekijää.

Koska hän on hyvä, hänet pitää saada pelistä pois, ettei hän tekisi lisää maaleja. Törkeitä taklauksia ovat polvitaklaukset, laitataklaukset ja päähän kohdistuneet taklaukset. Yleensä tällaisesta saadaan pelirangaistus tai pahimmissa tapauksissa ottelurangaistus.

Tahallaan vahingoittavia pelaajia sanotaan ”poliiseiksi”. Tällaista aletaan tekemään jo juniorijääkiekossa, suunnilleen 8-A-junioreissa. Liigoissa on tavallista, että joukkueessa on yksi ”poliisi”.

Haluaisin, että jääkiekossa alettaisiin kunnioittaa vastustajia sillä tavalla, että ei taklattaisi siten, että he loukkaantuvat vaan puhtaasti. Vielä olisi hyvä, jos valmentajatkin alkaisivat kunnioittaa. Sitä myötä loukkaantumiset alkaisivat vähentyä.

Päähän kohdistunut taklaus on iso riski. Vaikka pelaajalla on kypärä, se ei välttämättä suojaa aina pelaajaa. Nykyään taklauksia on vaikea alkaa poistaa, koska jääkiekko nopeutuu ja nopeutuu entisestään niin, että niitä on vaikea väistää tilanteessa.

Yleensä päähän kohdistuneet taklaukset syntyvät vahingossa jääkiekon nopeassa pelitilanteessa. Myös jotkut päähän kohdistuneet taklauksetkin voivat olla tahallisia.

Polvitaklaukset yleensä syntyvät, kun halutaan vahingoittaa vastustajaa. Jotkut polvella syntyneet taklaukset voivat olla myös vahinkoja.

Laitataklaukset tulevat siitä, kun pelaaja on vajaan metrin päässä laidasta ja hänet taklataan selästä päin. Näitä syntyy pelissä paljon, koska se on yksi tapa, jolla saada kiekko pois vastustajalta nopeasti.

Asko Jokinen

Mankolan yhtenäiskoulu 8E

Jyväskylä