Taimikonhoitoon tarvitaan kannustimia

Nyt meni aamukahvi väärään kurkkuun, kun luin keskustelua avohakkuista ja metsäteollisuudesta. Itselläni on metsää ja olen metsäteollisuudessa töissä.

Arvoisa Jutta Urpilainen (sd.) ja muut, me tarvitsemme hyvätasoista keskustelua ja unohdamme nyt puskista lonkalla ampumisen ja loanheiton. Itse olen saanut faktaa asioista. Kiitos tästä useammalle ammattilaiselle. Suurimmat kiitokset Metsa Group Kemin M. Juusolle.

Taimia istutetaan avohakkuualueille, muokattuun maahan. Koivun viljelyalueella (esim. Jyväskylän seudulla) istutustiheys on 1 500 kpl / ha. Kuusenistutusalueilla tiheys on 1 600–2 000 kpl / ha ja männyllä paikoin jopa 2 500 kpl / ha. Taimet istutetaan hakatuille alueille, pellonmetsitystä tms. on erittäin vähän.

Moni metsänomistaja on valmis säästämään näistäkin määristä. Tämä siksi, koska käytännössä metsänuudistamiskulu on vakio, mutta hakkuutulot vaihtelevat suuresti alueittain. Eli moni tahtoo säästää istuttamalla vähemmän taimia. Taimista osa saattaa tuhoutua esimerkiksi myyrien ja lumihomeen takia. Tästä syystä alueesta tulee helposti aukkoinen ja vajaataimikkoinen.

Metsänomistaja ei saa metsänviljelytyöhön mitään valtion subventiota. Joskus kauan sitten saatiin, mutta siihen aikaan ei ole enää paluuta.

Hiilinielun määrää voisimme lisätä kannustamalla metsänomistajia tehostamaan olemassaolevien taimikoiden kasvua esimerkiksi taimikonhoidon kautta. Tämä erityisesti siksi, koska näillä alueilla on jo investointi tehty. Heitteillejättö heikentää metsätaloutta, koska jo tehty investointi valuu hukkaan, jos taimikko tuhoutuu heikon hoidon takia.

Hidastunut puunkasvu vaikuttaa myös asiaan suuresti. Lehtipuuvaltaisuus lyhentää hiilen kiertokulkua, koska lehtipuut ovat lyhytikäisempiä. Lehtipuista ei saa jalostettua sahatavaraa siinä määrin kuin laadukkaista havupuista.

Me emme saa tappaa suomalaista metsäteollisuutta, mutta me voimme panostaa suuresti metsänhoitoon ja opetella tuntemaan sitä lähimetsää.

Olisin suuresti tyytyväinen, jos te Jutta Urpilainen (sd.), Juha Sipilä (kesk.), Björn Wahlroos ja Sebastian Tynkkynen (ps.) tulisitte keskusteluiltaan Jyväskylään.

Olen varma, että Jyväskylän yliopisto tarjoaa meille puitteet keskusteluun ammattitaitoisen yleisön edessä. Näin vaalien alla voimme käydä keskustelun lihasta, työperäisestä maahanmuutosta ja muusta.

Marko Parkkinen

vanerityöntekijä ja metsänomistaja

kansanedustajaehdokas (pp.)

Äänekoski