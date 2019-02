Taito- ja kykypulaa

Ville Väyrynen on tehnyt oikeita johtopäätöksiä (KSML 22.1.) kirjoituksestani (KSML 15.1.). Hän myöntää useasti, että sote-sektorilla on johtamisongelmia. Sisäpiiriin edunnauttijana hän tietenkin tyytyy vain toteamaan tilanteen. Näin on hyvä lääkärien/ Lääkäriliiton kannalta.

Väyrysen ilmaisu lääkärijohtajuus ja hänen siihen liittämänsä vastuu on harhaanjohtava. Hoitotyössä vastuu on aina hoitavalla ammattilaisella, esimerkiksi lääkärillä. Ei tarvita sote-organisaatiota johtamaan lääkärijohtajaa, joka ottaa vastuun hoitotapahtumista, se on aina hoitavalla lääkärillä. Organisaation johdon tehtävä on huolehtia, että sillä on talous-, tehokkuus-, laatu- ja asiakastyytyväisyystavoitteet ja että toiminta on organisoitu ja resursoitu niin, että niihin päästään.

Nykytilanteessa sote-organisaatioiden johdolla ei aidosti ole kiinnostusta huolehtia noista asioista, koska resurssien vähyys takaa reilusti yli taulukoiden olevat palkat. Eikä useinkaan johdossa ole myös taitoa vastata johtotehtävistä. Toki on valitettavan harvoja poikkeuksia, joissa lääkäri on myös hyvä johtaja.

Väyrynen kirjoittaa organisaation eri tasoilla tarvittavasta päätösvallasta. Huoli ihan oikeasta asiasta. Se todellinen ongelma on hierarkisuus, jossa lähempänä potilasta (hoitajat) toimivilla ammattilaisilla ei ole valtaa käyttää osaamistaan koulutuksen mukaisesti vaan monia käytännön yksinkertaisiakin toimenpiteitä on monopolisoitu lääkäreille. Tämä takaa edelleen sen, että lääkäriresursseista on pulaa – ja pula johtaa työpanoksen hinnan nousuun ja maksaa meille kaikille veronmaksajille enemmän. Ja samalla potilas odottaa, mutta siitähän ei johdon nykytilassa tarvitse välittää.

Lopuksi koulutusmääristä. On pöyhkeää ja jopa loukkaavaa, kun Väyrynen kauhistelee tilannetta, jossa lääkäri olisi työtön. Ikään kuin jonkun muun alan työtön olisi vähempiarvoinen. Mutta ymmärrettävä asenne lääkärisyndikaatin ”sisältä”. Kun riittävät koulutusmäärät toteutuvat, organisaatiot palkkaavat ensin kyvykkäimmät, edellyttäen tietysti, että organisaatiossa on sellaista johtamiskykyä, joka taitaa myös henkilöstöjohtamisen, johon henkilövalinnat myös kuuluvat. Nyt sitä ei todellakaan ole.

Kiitän Väyrystä osallistumisesta keskusteluun. Tuhannet muut piirin sisällä ovat hiljaa ja toivovat, ettei mikään muuttuisi.

Janne Ratilainen

kansanedustajaehdokas (sin.)

Jyväskylä