Talous on lapsiamme varten

Vaaliviikkoina rahaa leijuu ilmassa paljon. Rahapottien lupailu sinne ja tänne ei ole vastuullista. Vastuuta on erilaisten tarpeiden ja epäkohtien toteaminen ja niiden korjaaminen.

On tosiasia, ettemme pysty ylläpitämään tärkeitä hyvinvointivaltion peruspalveluitamme, ellei talouskasvu ja työllisyyskehitys jatku nykyisenlaisena.

Toki tarvitsemme myös parempia palveluita, lääkäriin pääsyä, riittäviä neuvolapalveluita, opettajia ja kaikkea sitä hyvää mitä Suomi kansalaisilleen tarjoaa. Mutta väestön ikääntyessä työllisyysasteen on noustava, jotta tämä kaikki turvataan. Se vaatii valmiutta uudistaa työmarkkinoitamme.

Vastuuta on myös se että kaikkien pitää osallistua. Holtittomien tuloveronkevennysten lupailu on kovaa oikeistolaista eturyhmäpolitiikkaa. Veropohjan on pysyttävä laajana ja veronkierto pantava kuriin.

Kokoomus vaatii myös verotuksen siirtämistä ilmasto- ja ympäristöhaittoihin. Tämä tarkoittaa arvonlisäveron korottamista, mikä koituu eniten pienituloisimpien kotitalouksien kukkaroille.

Verotusta ei ole vara alentaa merkittävästi. Tiettyjä oikeudenmukaisuustekoja tarvitaan, kuten eläkeläisten verotuksen kohtuullistamista ja lapsivähennyksiä verotukseen. Samoin kiinteistöveron on reagoitava kiinteistöjen hintoihin paremmin.

Valtion vastuullinen taloudenpito ei ole taloustieteilijöitä varten, vaan lapsiamme varten, jotka maksavat ottamamme velat. Meillä on mahdollisuus jättää vahvempi Suomi lapsillemme, jos yhdessä haluamme.

Petri Honkonen

kansanedustaja (kesk.)

Saarijärvi