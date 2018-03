Talvivaaran monet opetukset ikäviä

Talvivaaran kaivostoiminta jatkuu. Tämä vuosia ylläpidetty arktinen bioliuotuskokeilu on herättänyt kummastusta asiantuntijapiireissä.

Ympäristömikrobiologian ja biotekniikan oppeja on mitä ilmeisimmin laiminlyöty. Prosessin alkuvaiheissa ohitettiin elintärkeät, portaittain suurennettavat pilotoinnit; tuotantobakteerien kasvuolosuhteiden ja aktiivisuuden tarkkailu on edelleen kysymysmerkki; kasvua ja liuotustoimintaa estävien tekijöiden valvonnasta ei ole annettu tietoja, ei liioin liuottajabakteerien kannan ylläpidosta erillisissä yksiköissä mahdollisen kasvun tyrehtymisen varalta.

Muille vaativille bioteknisille prosesseille ominaisen tutkimus- ja kehityslaboratorion olemassaolosta ei liioin ole tietoa. Onkin vaikeaa kuvitella muita biotekniikan sovellusalueita (meijerit, panimot, jätevedenpuhdistamot jne.), joilla olisi laiminlyöty mikrobien toiminnan seurantaan keskittyvän T&K-yksikön perustaminen.

Kaivostoimintaa Talvivaarassa ovat ohjanneet liiketoiminta-, aluepolitiikka- ja työllisyysnäkökohdat. Keskittymällä niihin on myötävaikutettu Talvivaaran vesikatastrofin syntyyn, mikä on syytä tiedostaa ja josta on tärkeää oppia – onhan kaivokseen tähän mennessä käytetty jo valtava määrä julkisia varoja ja yhteiskunta toisaalta joutuu kantamaan vastuun toiminnan jatkamisesta tulevaisuudessakin.

Huolestuttavaa on, että edes viime vuosien suorat yhteydenotot ministereihin eivät vaikuta johtaneen parannuksiin. Varsin yleistä on toisaalta asiantuntijoiden leimaaminen vapaammassa keskustelussa ”viherpiipertäjiksi”, vaikka meistä useimmilla on jopa vuosikymmenien kokemus omilta aloiltamme.

Korostamme, ettei pienilukuisen asiantuntijapiirimme tavoite ole suoranaisesti kaataa bioliuotushanketta vaan tarjota alamme tietotaitoa bioteknisen prosessin toimivuuden ja ympäristön turvallisuuden takaamiseksi.

Kaivostekniset laitteistot eivät yksin riitä, mikäli ympäristömikrobiologeja ja bioteknikkoja ei kuunnella. Tämän haluaisimme maamme poliittisen johdon ymmärtävän.

Juha V. Mentu

MMM

paperiteollisuus- ja ympäristömikrobiologi

Jyväskylä

Petteri Pavas

DI

bioteknikko ja mikrobiologi

Rajamäki