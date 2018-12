Tapaus Teemu Torssonen

Aleksis Kiven teoksessa huutaa Nummisuutarin Esko: ”Mua lyötihin” kokiessaan suunnatonta ja voimatonta epäoikeudenmukaisuutta. Voin huutaa nyt samoilla sanoilla: mua lyötihin!

Keskisuomalaisen päätoimittaja Mervola katsoi asiakseen revitellä Perussuomalaisten Keski-Suomen piirin sisäisiä asioita Nimellä-kolumnissaan 4.12. Joku asioista hyvin perillä oleva sisäpiiriläinen on ilmeisesti tehnyt tarkan selvityksen, mutta kaukana asian todellisesta tilasta.

Kenen intresseissä on levittää asia julkisuuteen siitä huolimatta, että tähän asti on pidetty itsestään selvyytenä piirin asioiden salassapitovelvollisuus?

Vaalipäällikkö Pekka Kataja ei tosin aikaisemmin syksyllä voinut vastustaa kiusausta päästä julkisuuteen, mutta entä tällä kertaa?

Perussuomalainen veteraani Kauko Tuupainen sai Mervolalta kovasti julkisuutta päätettyään hypätä rattaisiin. Tuo comeback sinällään vaikuttaa epätoivoiselta, kun kuitenkin nuorta poliittista voimaa olisi tarjolla.

Keski-Suomen piirin tapaus-Torssonen on kaikkine vaiheineen käsittämätön. Jyväskylän yhdistyksen päätös Torssosen ehdokkuudesta paiskattiin piiritasolla härskisti roskakoriin. Millään, edes jumalallisuudella, tai muuten hyvällä uskolla, yhteistyöhalukkuudella ei voi välttyä näkemästä sitä suunnatonta systemaattista peliä kaiken takana.

Henkilökohtaisesti en ole kokenut poliitikko, päinvastoin ihan noviisi. Ehkä juuri sen vuoksi olen säilyttänyt kotini arvoperinnön: isänmaallisuuden, rehellisyyden ja uskoni siihen, että elämä rakennetaan kunniallisuudelle! Tälle rakennetaan myös perussuomalaisuus, ainakin puolueen arvojulistuksessa.

Kuinka on siis mahdollista, että yhtä puolueen jäsentä, yhtä potentiaalista eduskuntavaaliehdokasta, yhtä kokenutta poliitikkoa lyödään ”kuin vierasta sikaa”. Häneen liitetään valheita, lokakampanjaa, juoruja. Hänet yritetään savustaa ulos politiikasta, johon hän on uhrannut monia vuosia elämästään. Hänellä on näkyviä, yhteiskunnallisesti arvostettuja tuloksia.

Eikö näillä ole merkitystä edes puoluehallituksen mielestä? Miksi puoluehallitus nielaisee irrationaaliset kakkapuheet, joita sille syötetään? Missä on näiden puheiden levittäjien moraali, rehellisyys, sitoutuneisuus puolueen periaatteisiin?

Voidaanko todella paiskata yhden ihmisen pitkäjänteinen poliittinen työ roskakoriin pelkästään siitä syystä, että joillekin henkilöille on tärkeää raivata omaa polkuaan? Nyt on totaalisesti unohdettu puolueen etu.

Kun ajatellaan vakavasti perussuomalaisen puolueen tämän hetkistä tilannetta, niin erityisesti nyt tarvitaan vahvoja, uskottavia ehdokkaita! Äänestäjien täytyy voida luottaa ehdokkaaseen. Eduskuntavaaliehdokkaan luotettavuus näkyy hänen aikaisemmasta poliittisesta toiminnastaan, ”näyttökokeistaan”. Ei kannuksia mennä hakemaan eduskuntavaaleissa, ne hankitaan kentällä vuosien saatossa.

Merja Mikkola

hallituksen varajäsen

Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri

Jyväskylä, Tikkakoski