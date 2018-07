Tarvitaanko Suomessa kolmatta hallintotasoa?

Kepu ja Kokoomus rehvastelevat nyt päätöksenteon hajauttamisella maakuntahallintoon. Sote-hallintoon pelkistettäisiin noin 30 tehtävää nykyisestä 400 tehtävästä. Todellisuudessa sote-valinnanvapaus tuo mukaan tuhansia uusia toimijoita, joiden palveluiden laatua varmistaa iso joukko uusia byrokraatteja. Sote ei tarvitse näin massiivista byrokratiaa.

Miksi valtiolla on aluehallinto? Se toteuttaa valtion aluepolitiikkaa ELY:jen ja AVI:en avulla.

Olin Ruotsissa Uumajan yliopistossa vieraileva professori vuosina 2010–2011. Oli mahdollisuus tutustua Ruotsin vastaavaan hallintoon – maakäräjiin.

Suomessa sote-hallinnoksi tarkoitettu maakuntahallinto hoitaisi muun muassa aluepolitiikkaa ja -kehittämistä. Ruotsin aluepolitiikka on näivettynyt, vaikka yhtälailla perifeerinen maa kuin Suomi kaipaisi jämerämpää aluepolitiikkaa. ”Valto Valtio” on Ruotsissa menettänyt maakäräjien myötä valtion mielenkiinnon aluepolitiikkaan.

Olof Palmen mukaan yhteispohjoismaisessa aluepolitiikassa heikoimmille, mutta kehittyville alueille annetaan enemmän tukea kuin muille. Ruotsin maakäräjille tuli verotusoikeus, kun maahan tuli hallitus, joka ei tukenut riittävästi maakäräjiä ja rahat loppuivat.

Ruotsissa maakuntaveroa pidetään veronkorotuksena ilman riittävää vastiketta. Maakäräjien epäsuosio kasvoi, kun niistä tuli puolueiden piiritoimistojen temmellyskenttä, jossa puoluepomot suhmuroivat poliittisten piirijärjestöjen ”ruhtinaille” makoisia virkoja ja luottamushenkilöpaikkoja.

Tällainen vaara on myös Suomessa, jos maakuntahallinto annetaan puolueiden piirijärjestöjen pikkupoliitikkojen hiekkalaatikoksi. Ruotsissa maakäräjäinhoa lisää sekin, että niihin menee mukaan henkilöitä, jotka eivät pärjää valtakunnallisessa tai paikallisessa politiikassa – siis poliittinen vilttiketju.

Maamme hallitus nimittelee ELY:jä epädemokraattisiksi himmeleiksi. ELY:jen poliittisena kehyksenä on kuitenkin maan kulloisenkin hallituksen ajama politiikka. Hallituspuolueet kritisoivat ELY:jen virastopäälliköille delegoitua päätöksenteko-oikeutta ilman demokraattisia elimiä. Tätä hallituspuolueet ovat itse olleet hyväksymässä. Tämän voi muuttaa muuttamalla lakia.

Massiivinen maakuntahallinto on liian järeä vaihtoehto päällikköjohtoiselle päätöksenteolle. ELY:t ja AVI:t edustavat valtiota alueilla ja toteuttavat eri ministeriöiden ohjaamaa valtavirtapolitiikkaa alueilla. ”Himmelit” ovat hallituksen raakaa indoktrinointia.

Indoktrinointi tarkoittaa hienovaraisempaa vaikuttamista kuin propaganda, mutta se on autoritääristä. Indoktrinointiin kuuluu uhkien ja negatiivisten asioiden etsintä, joilla perustellaan uutta hallintoa. Indok­trinoinnissa vapaa keskustelu pyritään kieltämään.

Itsehallinto-sanaa ei pidä liittää maakunta-sanaan rankan valtio-ohjauksen vuoksi. Sipilän hallituksen maakuntaohjaus on kaukana sen ajamasta hallinnon autonomiasta ja hajauttamisesta. Kyse on hallinnon hajakeskittämisestä aluekeskuksiin, mutta keskittämistä se hajakeskittäminenkin on. Tunnettu ranskalainen filosofi Jean-Paul Sartre sanoo, että indoktrinoitu ihminen elää itsepetoksessa. Siitähän uudessa maakuntahallinnossa on kyse.

Nykyinen 2-portainen hallinto on tehokkainta, jossa ovat: 1) valtiotaso, joka maakunnissa edustaa valtiota ja toteuttaa valtion aluepolitiikkaa sekä 2) kuntataso, jossa autonomiset kunnat liittyvät yhteen maakuntatasolla esim. Keski-Suomen liitoksi. Kolmas taso hidastaisi asioiden etenemistä.

Veronmaksajat maksavat uudesta hallinnosta enemmän kuin AVI:t ja ELY:t maksavat. Sipilän hallituksen piti vähentää byrokratiaa, mutta nyt se lisää sitä.

Kimmo Suomi

professori

Jyväskylä, Säynätsalo