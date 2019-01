Tarvitsen kuulo- laitettani

Olen huonokuuloinen ja tarvitsen säännöllisesti kuulolaitetta molemmissa korvissa.

Yhteiskunta tarjoaa maksutta kuulolaitteet, kun kuulo on heikentynyt niin, että ilman laitetta on vaikea selviytyä. Se on huonokuuloiselle todella arvokas palvelu. Kuulon muuttuessa laitteita pitää uusia ja säätää. Myös kuulolaitteet kehittyvät kaiken aikaa paremmiksi. Kuulon tutkiminen sekä laitteiden valmistus, luovutus ja säätö vaativat osaavaa ammattihenkilökuntaa.

Sain kesällä uudet kuulolaitteet vanhojen tilalle. Niiden säätö ei aina onnistu kerralla hiljaisessa vastaanottohuoneessa, sillä ympäristön äänimaailma vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten laite arjessa auttaa.

Huomasin pian tarvitsevani laitteisiini lisää tehoa. Soitin syyskuussa keskussairaalan kuuloasemalle varatakseni ajan lisäsäätöjä varten, kuten laitteita saadessani oli sovittu. Yllätyksekseni minulle kerrottiin, että aikoja ei voida antaa, koska on niin pitkät jonot.

Soitin uudelleen marraskuun lopussa ja sain saman vastauksen. En siis päässyt edes vastaanottojonoon. Vieläkään en ole saanut ilmoitusta hartaasti odottamastani vastaanottoajasta.

Nyt minulla on ollut jo puoli vuotta yhteiskunnan kustantamat yksilölliset kuulolaitteet, joilla en kuule kunnolla, koska en saa kuuloasemalta aikaa niiden säätämiseen. Pidän toki niitä, koska ilman en pärjää. Kokemuksesta tiedän, että sopivilla säädöillä apu olisi ratkaisevasti suurempi.

Usein pitää arvailla, mitä ihmiset minulle kaupassa, tapaamisissa tai kotona puhuvat. Musiikin ja radion kuuntelu vaatii ponnisteluja ja puheluissa on suuria vaikeuksia. Välillä väärinkuulemiset haittaavat olennaisesti kommunikointia. Huono kuuloni vaikeuttaa myös läheisteni elämää.

Huono kuulo vaikeuttaa päivittäistä asiointia, tapahtumiin osallistumista ja kaikenlaista aktiivisuutta ja jättää helposti muun yhteiskunnan ulkopuolelle. Samalla huonokuuloisten määrä kasvaa. Toivon kuulontutkimukseen ja -kuntoutukseen riittävät resurssit niin, että tasa-arvoinen osallistuminen yhteiskuntaan ei olisi laitteen säätämisen ajasta kiinni.

Inkeri Näätsaari

Jyväskylä