Tasa-arvossa paljon korjaamista

Haluan puuttua keskusteluun viime vuoden lopulla maailmanlaajuiseksi levinneestä #metoo-kampanjasta, jossa naiset jakoivat kokemuksiaan kohtaamastaan seksuaalisesta häirinnästä.

Mistä oikein on kysymys? Aika suuri syy on kulttuurisessa kasvatuksessa vuosien kuluessa. Vieläkin on paljon miehiä, jotka aliarvostavat naisen asemaa yhteiskunnassa. Yksi esimerkki tästä on miesten ja naisten välinen palkkaero.

On myös maita, joissa naisia käytetään ja myydään kuin eläimiä. Esimerkiksi monissa Aasian ja Afrikan maissa suhtautuminen toiseen sukupuoleen on aivan erilaista. Monissa maissa lapsia kasvatetaan niin, että pojat ovat aina paremmassa asemassa kuin tytöt.

On myös maita, joissa lapsivaimot on sallittu. Minusta tämä on törkeää tyttöjen hyväksikäyttämistä, johon kaikkien maiden pitäisi kiireellisesti reagoida ja käyttää yhteistä voimaa asiantilan korjaamiseksi.

Olen myös mietiskellyt, onko omassa elämässäni minun suhtautumiseni naisia kohtaan aina ollut sellaista, mitä olen toivonut. Tuskinpa. Yhä mietin asiaa, vaikka oma vaimoni, jota yhäkin kaipaan, kuoli jo joulukuussa 2016.

Haluankin pyytää anteeksi kaikilta niiltä naisilta, joita kohtaan mahdollisesti olen käyttäytynyt väärin.

Naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon kuuluu myös päättäminen omasta kehostaan koko elämän ajan. Myös avioelämän seksissä on kummankin osapuolen toivomukset otettava huomioon, eikä toista saa pakottaa toimimaan vastoin omaa tahtoaan.

Toivon, että nämä ajatukseni herättävät kiinnostusta ja keskustelua, ja vaikka voimakasta kritiikkiäkin, joka palvelee tarkoitustaan.

Palle Kristensen

Jyväskylä, Säynätsalo