Tasajakoa Suomen liikuntapääkaupunkiin

Keskisuomalaisessa oli 29.5. 2018 iso otsikko: ”Jyväskylä sanoi kyllä uudelle Hippokselle.” Miten kaupunginvaltuusto varmisti ennen rakentamispäätöstä, että se oli veronmaksajien enemmistön toivomusten mukainen? Moni on mielipidemittausta toivonut ja toivoo edelleen.

Nyt on kiire etsiä vastaus tuohon suureen kysymykseen: Haluaako enemmistö todellakin lähinnä huippu-urheilun tarpeita palvelevan kalliin ja kalliisti verorahoilla ylläpidettävän ”Pohjoismaiden hienoimman liikuntakeskuksen”, vai tasapuolisesti kaikkia kaupunkilaisia palvelevan ja monipuolisen lähiliikuntaverkoston?

Viivyttelyn viisaus olisi nyt suurta viisautta. Rakennusneuvos Erkki Kantonen kysyi aiheellisesti (KSML 6.5.2018): ”Onko nykyisten palloilu- ym. hallien purkaminen mielekästä, koska yhdenkään elinkaari ei ole lähelläkään loppuaan lähivuosina?” Viime vuosina niiden kunnostamiseen on käytetty noin 7 miljoonaa euroa.

Ymmärrän, että on hienoa istua vip-aitiossa, syödä ja juoda hyvin ja katsella isolla rahalla palkattujen kiekkosankareiden, nykyajan gladiaattoreiden, taistelua kaukalossa, mutta se on kallista viihdettä pienelle prosentille kaupunkilaisista.

Huippu-urheilijoiden suoritusten katseleminen ei katsojien fyysistä terveyttä edistä, päinvastoin. Lääkärit ovat huolissaan siitä, että liikalihavuus on jo lastenkin ongelma ja sadan metrin juoksu tuottaa vaikeuksia kolmekymppisille.

Lähivuosina ovat hyvässä asemassa ne kunnat, joilla ei ole rasituksena suurten hallien kunnossapitoa. Esimerkiksi Jämsänkoskella jäähalliyhtiön toiminta uhkaa loppua, koska se ei pysty maksamaan toiminnan ylläpitämisestä syntyviä kustannuksia.

Jyväskylän urheiluseuroilla on liikuntapaikkavuokrista velkaa kaupungille 270 000 euroa. Onko Hippoksen uusissa hienoissa halleissa halvemmat vuokrat ja pääsevätkö lapset niihin ilmaiseksi?

Suomen liikunta- ja rallipääkaupunki on keskittänyt palveluita niin epäoikeudenmukaisesti ruutukaava-alueelle ja urheiluväelle, että nyt on entisten maalaiskuntalaisten, korpilahtelaisten ja kulttuuriväen herättävä puolustamaan oikeuksiaan. Saarenmaalaiset nostivat koulunsa lakkautusesityksestä niin suuren metelin, että koulu säästyi toistaiseksi. Leppälahdessa tilapalvelu on myymässä vanhaa kauppaa, kylän yhteistä kokoontumispaikkaa jne.

Kymmenen vuotta olemme olleet kaupunkilaisia. Mitä hyvää on saatu? Lähes kaikki palvelut on viety.

Nyt on suunnan muututtava: Lahjoitetaan Nyrölälle koulu kylätaloksi, jonka ylläpitokulut kaupunki maksaa. Annetaan leppälahtelaisten pitää kokoontumispaikkansa, jonka kulut kaupunki maksaa. Rakennetaan Tikkakoskelle ja Palokkaan uimahallit. Rakennetaan vihdoinkin uusi konserttisali.

Ja suunnitellaan kaikki kaupungin alueet kattava lähiliikuntapaikkojen verkosto. Siitä saadaan terveyttä ja liikunnan iloa ilmaiseksi kaikille avoimen taivaan alla.

Kun kaikki edellä lueteltu on toteutettu, katsotaan rauhassa, vieläkö on rahaa uuden Hippoksen rakentamiseen. Näin vaalien alla uskon entisen jääkiekkoilijan ja kansanedustajaehdokkaan Sinuhe Wallinheimon mielellään vastaavan tärkeään kysymykseen: Hippos vai kaiken kansan lähiliikunta ja kulttuuri?

Jaakko Palmu

Jyväskylä, Oravasaari