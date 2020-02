Tavoitteena tasapuolinen ja tasalaatuinen palvelu

Sakari Möttönen arvioi mielipidekirjoituksessaan (KSML 14.2.) Jyväskylän siirtävän kehitysvammaisia markkinoille ja oli huolissaan järjestöjen asemasta kilpailutuksessa. Kirjoituksessa viitataan kaupungin äskettäiseen päätökseen kilpailuttaa kehitysvammaisten asumispalvelut.

Jyväskylän perusturvalautakunta on 12.12.2019 päättänyt valtuuttaa sosiaalipalvelut kilpailuttamaan kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden ostetut asumispalvelut hankintalain mukaisesti. Hankinta ei koske kaupungin omaa palvelutuotantoa, se jatkuu ennallaan. Kilpailutuksen myötä kukaan kehitysvammainen asukas ei joudu muuttamaan omasta kodistaan, ellei hän itse halua.

Kilpailutuksella saadaan tasapuolinen ja -laatuinen palvelu kaikille asiakkaille erityistarpeet huomioiden nykyisten erisisältöisten sopimusten sijasta. Kilpailutuksessa edellytetään kaikille toimijoille yhteneväiset laatukriteerit, henkilöstömitoitus ja henkilöstön osaaminen. Samalla kehitysvammaisten asumispalveluissa palvelutarjonta ja valinnan mahdollisuudet laajenevat.

Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut ostaa kehitysvammaisille asiakkaille asumispalveluita yksityisiltä ja järjestötoimijoilta erilaisilla ostopalvelujärjestelyillä joko yksittäisinä suoraostoina tai puitesopimuksilla vajaalla 8 miljoonalla eurolla vuosittain. Ostopalveluja hankittaessa kaupunki noudattaa voimassa olevia lakeja ja hankkii ne julkisena hankintana sopimukseen perustuen. Hankintojen kilpailuttamisessa noudatetaan sopivinta menettelyä hankintalain mukaisesti. Avointa ja tasapuolista menettelyä ei voi ohittaa, eikä vaihtoehtoista oikopolkua ole tarjolla.

Järjestöt ovat hyviä yhteistyökumppaneita, ja palveluntuottajina järjestöt ovat täysin samanlaisessa asemassa kuin yksityiset palvelun tuottajat. Tämä ei muutu kilpailutuksen myötä. Palveluiden suunnittelussa ja ostopalveluiden määrittelyssä tehdään laaja-alaista yhteistyötä palveluntuottajien kanssa laadun varmistamiseksi ja palvelujen käyttäjien tarpeiden huomioimiseksi. Palveluhankintojen yhteydessä on järjestetty tuottajatapaamisia, mihin myös palveluita tuottavat järjestöedustajat ovat osallistuneet.

Palveluntuottajien lisäksi valmistelussa tärkeimpinä yhteistyötahoina on huomioitu kehitysvammaiset asiakkaat, heidän läheisensä sekä eri vammajärjestöjen edustajat, joiden kanssa on tehty yhteistyötä palvelukuvausta ja kilpailutusta valmisteltaessa ennen asian tuomista päätöksentekoon.

Kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden asumisen tuen palveluiden palvelukuvausta ja hankinta-asiaa on käsitelty vammaisneuvoston alaisessa kehitysvammapalveluiden yhteistyöryhmän kokouksessa 4.11. ja vammaisneuvoston kokouksessa 11.11.2019, jolloin vammaisneuvostolta on pyydetty lausuntoa asiasta. Lausunto on ollut perusturvalautakunnan käytettävissä päätöstä tehtäessä. Hankinta-asiaa on esitelty laajemmin perusturvalautakunnan iltakoulussa 28.11.2019.