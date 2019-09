Teatteri ja draama avuksi lukutaidon kartuttamiseen

Suomalaisten lukutaito on heikentynyt. PISA-arvioinnin mukaan suomalaisista on heikkoja lukijoita jo kahdeksan prosenttia.

Lukutaito on merkittävä tekijä syrjäytymisen ehkäisyssä ja perusta elinikäiselle oppimiselle. Eurostatin tutkimuksen mukaan Suomessa on koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle syrjäytyneitä nuoria enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Nyt on korkea aika kohdentaa resursseja lukutaidon parantamiseen.

Lukutaidon hyvä pohja luodaan jo lapsuudessa, mutta kiinnostus kirjoihin ja lukemiseen ei synny itsestään. Lukutaidon kehittämiseen on löydettävä lapsia ja nuoria kiinnostavia keinoja. Yksi hyvä keino on lisätä lukutaitoa edistävää työtä teatterin ja draaman avulla.

Jyväskylässä alkoi jo vuonna 2012 Teatteriseikkailu, se kutsuu kaikki alakoulun toisella luokalla olevat oppilaat tutustumaan teatteriin tarinallisen seikkailun avulla.

Teatteriseikkailu on hieno esimerkki osallistavasta ja elämyksellisestä tavasta saattaa lapset draaman pariin ja samalla innostaa myös lukemaan. Jos perinteiset kaunokirjalliset teokset eivät kannusta lasta lukemaan, kannattaa rinnalle etsiä myös lasta kiinnostavaa tietokirjallisuutta tai vaikka musiikin lyriikoita lukuinnostusta herättelemään.

Helsingin kaupunginkirjastossa on seitsemän vuoden ajan työskennellyt teatteritäti, joka on antanut lapsille ja nuorille kirjavinkkauksia draaman keinoin.

Teatteritäti-konsepti on toiminut niin hyvin, että tänä syksynä kirjavinkkaukset teatterin ja draaman keinoin aloitetaan myös aikuisille.

Helsingin malli on herättänyt paljon kiinnostusta ja se on mahdollista toteuttaa myös muissa kunnissa. Jyväskylässä ja koko Keski-Suomessa olisikin hyvä tutustua malliin paremmin ja kotiuttaa se myös tänne.