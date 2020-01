Tehdään Alvaan erikoistilintarkastus

Jyväskylässä kaavaillaan Energiayhtiö Alvan osaomistuksen kauppaa. Konsultti on palkattu selvittämään ilmeisesti vain myyntivaihtoehtoa.

Rivien välistä voi lukea, että kaupungin nykyinen omistajaohjaus on tyytymätön siihen, miten yhtiötä on hoidettu osaamisen ja riskien osalta.

Huolestuttavaa asiassa on se, että kaupungin controllertoimi, tilintarkastus ja tarkastuslautakunta ovat käyneet läpi yhtiön tilinpäätökset toimintakertomuksineen vuosittain. Onko kaupungin johto saanut vuosia puutteellista tietoa yhtiön tilasta vai laukaisiko hankkeen Hippos2020-projekti?

Koska vain myyntivaihtoehdon konsultointi on ollut esillä, ehdotan, että Alvassa suoritetaan kevään aikana erikoistilintarkastus sekä tilinpäätöksiin ja budjetteihin perustuva arvonmääritys. Näin saadaan vertailutieto toisen tahon tekemänä.

Tilintarkastus jaettaisiin kolmeen osaan: talouteen, tekniikkaan ja strategiaan. Erityisesti tarkastus kohdistuisi infraan, osaamiseen, kilpailukykyyn ja elinvoimaan sekä niiden kehittämiseen. Jos ei tiedetä missä ollaan, on hankalaa hahmottaa tulevaa.

Kun erikoistilintarkastus on tehty ja myyntikonsultti on laatinut aineistonsa kuntoon, on kaupungin johdolla ja valtuustolla tarvittavaa lisätietoa tämän Suomen ensimmäisen ”suuren vesikaupan” ja muiden kehittämisvaihtoehtojen arvioimiseksi.