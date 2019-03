Tehoa Suomen talouteen

Valtion talouteen vaikutetaan pääasiassa kolmella tavalla: menoleikkauksilla, verojen korotuksella ja velan nostamisella. Näistä toimista puuttuu keskeinen tekijä, tulojen aggressiivinen lisääminen.

Suomen kaupallinen menestys on perustunut innovaatioihin, teknologiaan ja tuotannon tehostamiseen. Edelliset ovat perinteisiä ja tehokkaita arvon tuottamisen keinoja. Olemme innovaattoreina maailman talousfoorumin tilastojen valossa maailman huippua.

Innovaatiot, teknologia ja tehokas tuotanto eivät silti yksin riitä. Tarvitaan myös tehokasta arvon kotiuttamista euroina yrityksiin ja kansantalouteen. Tässä kaupallistamisessa ja arvon kotiuttamisessa me suomalaiset olemme tilastojen valossa surkeita. Fyysinen, tekninen tuote tai palvelu on arvoton, jos asiakas ei sitä löydä. On mahdoton myydä huipputuotteitamme korkealla hinnalla kannattavasti, jos asiakas ei ymmärrä miksi tuotteesta tai palvelusta kannattaa maksaa korkeampaa hintaa.

Brändi, markkinointi ja myynti ovat arvon kotiuttamisen työkaluja. Kuluttajamarkkinalla brändi- ja markkinointiosaaminen korostuu edelleen. Brändillä ja mielikuvilla saavutetaan usein merkittävä hintapreemio ja sosiaalinen sitoutuminen brändiin. Yritystenvälisessä kaupassa tehokas tuotetun arvon viestiminen luo tehoa hinnoitteluun.

Suomessa brändin, myynnin ja markkinoinnin rooli on pahasti aliarvioitu. Maksamme tästä näköalattomuudesta kovaa hintaa, jopa miljardeja vuosittain. Varaa Suomella ei tähän ole. Miten kuvittelemme jatkossa pärjäävämme globaalissa kiihtyvässä kilpailussa ilman maailmanluokan kaupallista osaamista?

Tarvitsemme kaupallistamisen huippuosaamista yrityksiin ja oppilaitoksiin. Yritysten kaupalliset polut maakunnasta maailmalle on myös oltava maailman huippuluokkaa. Näin autamme paikallisia yrityksiä pärjäämään ja varmistamme, että meillä on varaa hyvinvointiin jatkossakin. Yritysten menestyksestä syntyvät myös työpaikat.

Maarit Kiiskinen

yrittäjä, LitM

kauppatieteiden tohtorikoulutettava

kansanedustajaehdokas (kesk.)

Laukaa