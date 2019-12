Teiden talvihoito ei rajoitu vain virka-aikaan

Juttu valtatien 4 talvikunnossapidosta pohjoisessa Keski-Suomessa oli otsikoitu ”Yöllinen Nelostie on jäätävän liukas” (KSML 22.12.). Kirjoitus perustui usean ammattiautoilijan lehdelle antamiin tietoihin ja sisälsi joukon asiavirheitä.

Valtatie 4 Helsingistä Viitasaarelle kuuluu korkeimpaan talvihoitoluokkaan. Viitasaarelta Liminkaan asti on voimassa toiseksi ylin hoitoluokka, jossa liukkaus hoidetaan 2 tunnin sisällä sen havaitsemisesta. Molempien luokkien laatuvaatimuksien mukaan liukkaus pyritään torjumaan ennakolta.

Tiestön kunnon laatuvaatimukset ovat voimassa ympäri vuorokauden. Yöaikaisista huojennuksista luovuttiin jo 2010-luvun alussa. Keskeinen syy muutokseen olivat juuri raskaan liikenteen tarpeet.

Väite siitä, että auraus ja hiekoitus aloitettaisiin vasta työmatkaliikenteen alkaessa ei pidä paikkaansa.

Lumenpoisto ja liukkauden torjunta ajoitetaan keliolosuhteiden muutosten mukaan, tapahtuivat ne sitten mihin kellonaikaan tahansa.

Vilkasliikenteisellä tiestöllä hiekoitus ei ole ratkaisu liukkauden torjumiseksi, koska paljaalla asvaltilla hiekka kulkeutuu valtatienopeuksilla nopeasti tien sivuun. Hiekoitus vaatii onnistuakseen alhaisen liikenteen nopeuden ja pinnan johon se voi tarttua kiinni. Siksi hiekkaa käytetään yleensä alemmalla tieverkolla ja risteysalueilla.

Tienpidosta Keski-Suomen alueella vastaava viranomainen on Keski-Suomen ely-keskus. Pohjoisimman Keski-Suomen alueella toteuttaa Destia Oy laatuvastuuperiaatteella. Laadun toteutumista seurataan jatkuvasti.

Alkutalven sääolot pohjoisessa Keski-Suomessa ovat olleet haastavat. Olemme myös saaneet tavanomaista enemmän asiakaspalautetta tiestön talvihoidosta.

Tilannetta on käsitelty urakoitsijan kanssa ja urakoitsija on tarkistanut toimintaansa. Lisäksi olemme lisänneet valvontaa laadun toteamiseksi. Yksittäisissä tapauksissa sääolot ovat olleet sellaiset, että laatuvaatimuksiin on ollut käytössä olevalla kalustolla mahdotonta päästä.

Palautetta maanteistä voi antaa Väyläviraston ja ely-keskusten yhteisen palauteväylän kautta. Siellä voi myös seurata palautteen käsittelyä ja katsoa muiden antamia palautteita.

Kiireellisissä liikennettä vaarantavissa tapauksissa voi maanteiden kunnossapidosta soittaa tienkäyttäjän linjalle puhelinnumeroon 0200 2100. Puhelinnumeron kautta palaute välittyy nopeimmin suoraan urakoitsijalle.

Talviliikenteen turvallisuus muodostuu monesta tekijästä. Emme väheksy ajo-olosuhteiden merkitystä. Samalla kuitenkin muistutamme, että ajoneuvon kunto ja kuljettavan toiminta ovat viime kädessä ratkaisevin tekijä turvallisuuden takaamiseksi.