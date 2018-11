Tein käytännössä palkatonta päivystystä

Heikki Kärjen artikkeli sekä uutinen päivähoito-oikeuden rajaamista koskevasta päätöksenteosta Jyväskylässä (KSML 11.11.) herättivät ajatukseni. Ehdin valmistua neljälle eri alalle ja työskennellä niistä kaikilla, suuren osan ajasta useammalla niistä ja useille työnantajille yhtä aikaa limittäin, ennen kuin meille tuli lapsi.

Jos olisin jäänyt odottamaan vakituista työpaikkaa ja ”lapselle vakaata kasvuympäristöä”, ei perheessäni olisi tätä ainokaistakaan. Työnantajilla kun on työvoimalleni käyttöä lyhyimmillään puolen tunnin pätkissä ja pisimmälläänkin vain muutaman kuukauden mittaisina ”kausiluonteisina” töinä.

Vain osaa tulevista työtunneista ja niistä kertyvistä tuloista pystyy siis ennakoimaan edes ”kvartaalin” verran eteenpäin. Lapseni meni ensin 1-vuotiaana osa-aikaiseen perhepäivähoitoon ja siirtyi myöhemmin osa-aikaiseksi päiväkotiin.

Uutisen mukaan kokoomuksen, keskustan ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmät ehdottavat subjektiivisen päivähoito-oikeuden sijaan varahoitojärjestelmän kehittämistä niin, että ”keikka- ja pätkätyöntekijän ei tarvitse kieltäytyä nopealla aikataululla tarjotusta työstä”.

En pidä helppona tehtävänä järjestelmän kehittämistä sellaiseksi, että se palvelisi myös kaltaistani joustotyövoimaa.

Rajatun päivähoito-oikeuden perheissä mahdollisuus päivähoitoon tuloon pitäisi käytännössä olla ns. non stop, koska työnantaja saattoi soittaa ja kysyä töihin lyhyimmillään muutaman minuutin varoajalla.

Oma kotini sijaitsee sattumoisin hyvin lähellä lapseni päiväkotia, päivähoidon puolelta valmius ottaa lapsi vastaan noin 30 minuutin päästä olisi ainakin teoriassa riittänyt.

Mutta olisiko tällainen kotipäivän muuttuminen lennosta päivähoitopäiväksi muka lapsen etu? Ja toiseksi, mitä sekään olisi auttanut, kun tarjotut työt menivät pari kertaa sivu suun ihan siksi, että pyytämäni vartin valmistautumisaika oli liikaa työnantajalle, joka ilmoitti siis antavansa työn toiselle, nopeammalle työntekijälle?

Oma lukunsa on se, että yksi työnantaja ilmoitti suosivansa työnjaossa niitä, jotka ilmoittavat yrityksen sähköisen järjestelmän kautta olevansa työnantajan käytettävissä aina seuraavan 60 minuutin ajan.

Koska olisin mielelläni tehnyt enemmänkin työtä, johon olen kouluttautunut ja motivoitunut ja jonka hallitsen hyvin, tein tällaista käytännössä palkatonta päivystystä. Mutta sekin tietysti oli mahdollista vain lapsen ollessa päivähoidossa.

Toivottavasti mainituilla valtuustoryhmillä tosiaan on esittää oikeasti toimiva ratkaisu niiden perheiden tarpeisiin, joissa vanhemmat ovat kuvaamallani tavalla yhtä aikaa työttömiä ja silmänräpäyksessä hetkittäin työllisiä.

Itse kuitenkin ajattelen seuraavasti: Työelämä on muuttunut niin, että täyden työllisyyden tai työttömyyden sijaan yhä useampi on itseni tavoin yhtä aikaa työssäkäyvä ja työtön, mahdollisesti myös opiskelija, ehkä sivutoiminen yrittäjä ja /tai apurahansaaja. Siksi on keinotekoista jaotella lapsia sen mukaan, mikä status vanhemmille juuri milläkin hetkellä on määritelty.

Akateeminen kiertolainen

Julkaisemme poikkeuksellisesti kirjoituksen nimimerkillä. Toimitus.