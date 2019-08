Tempputyöllistämisen paluu epäilyttää

Antti Rinteen puna-vihreän hallituksen alkutaival on ollut jokseenkin ohdakkeinen. Ulostulot ovat olleet ristiriitaisia ja edessä on yhä vain vaikeampia asioita.

Minua huimaa jo nyt työministeri Timo Harakan puheet ja esitetyt toimet työllistämisen edistämiseksi. Katseet on luotu jälleen kerran kolmikantaan ja seitsemän pöydän ääreen ovat ahtautumassa jopa Suomen Yrittäjien edustajat.

Aikaisemmat kokemukset kolmikannan kyvystä uudistaa työmarkkinoita ovat jääneet heikoiksi, joten olen ainakin toistaiseksi sangen skeptinen.

Hallituksen missiossa julkisen vallan merkitys työllisyysasteen nostamisessa on aivan keskeinen. Heti alkajaiseksi aktiivimalli ajetaan alas pikavauhtia ilman että odotettaisiin tärkeitä relevanttiin tutkimukseen perustuvia tuloksia mallin mahdollisista vaikutuksista.

Hallituksen toimintaa ohjaa paapominen, joka ei anna sijaa tosiasioille. Jokainen ajatteleva ihminen ymmärtää, että työttömien joukko on hyvin heterogeeninen. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma on karu tosiasia, ja siksi tarvitaan selektiivisiä, järeitä ja osin jopa ”koviakin” otteita.

Työttömien joukossa on myös niitä, joille ei kelpaa mikään työ. Siksi myös joihinkin etuisuuksiin tulee voida puuttua, kuten esim. työttömyysturvan kestoon.

Työvoimapalvelujen kehittäminen on Harakan listan ykkösteema, joka on jo lähtökohtaisesti virheellinen ajattelutapa. Se lähtee siitä olettamuksesta, että juuri julkisen vallan toimet kuten esim. työvoimapalvelujen kehittäminen voivat puhkaista työttömyyden kovan ytimen. Tämä retoriikka tuo eittämättä mieleen 1990-luvun alun, joka oli mm. työvoimapoliittisten koulutuksien kulta-aikaa.

Minulla on yli 10 000 tunnin kokemus ko. kurssien pitämisestä. Rehellisyyden nimissä on sanottava, että osa kursseista ei ehkä täyttänyt edes peruskriteerejä laadun, sisällön ja tavoitteiden osalta. Eräät kurssilaiset kävivät peräkanaa vuosien ajan useita eri kursseja mallia ”Riemua sienistä, osa 9 ”. Toimintaa voidaan pitää näin jälkeenpäin arvioituna suoranaisena verovarojen tuhlauksena.

Mielestäni työttömyydestä on kyse yksinkertaisesti siitä, että työttömän tämänhetkinen osaaminen ja työmarkkinoiden odotukset ja vaatimukset eivät yksinkertaisesti kohtaa. Tämä ei ole kenenkään vika, vaan kyse on koko toimintaympäristön muutoksesta. Kaikille työttömille ei löydy koskaan töitä ja osa työttömistä ei edes kuulu kortistoon.

Jotain on pahasti pielessä, kun yritykset tavan takaa nimeävät osaavan työvoiman saannin suurimmaksi kasvun esteeksi. Työvoiman liikkuvuus on yksi avaintekijöistä ja samoin on paikallisen sopimisen laita; kukaan järkevä yrittäjä ei edes pohdi tes:n alittamista palkanmaksussa, pikemmin päinvastoin. Hyvälle ja kehityskelpoiselle duunarille kannattaa aina maksaa jopa vähän enemmän.

Olen seurannut ministeri Timo Harakan poliittista lentoa vuodesta 1982, kun olin mukana valitsemassa Jyväskylän Ylioppilaslehden uutta päätoimittajaa. Harakkahan tuli tuolloin valituksi. Sen jälkeen hän on ollut vihreissä ja on sittemmin löytänyt uuden poliittisen pesän demareista.

Harakka on mediaosaamiseltaan varmaan Rinteen hallituksen vahvin toimija. Juuri siksi aion olla erityisen valppaana, kun työministeri tulee seuraavan kerran julkisuuteen asetettujen työryhmien mahdollisesti esittämien uusien toimenpide-esitysten kanssa.

Palkkatuki ja erilaiset valmennukset eivät kyllä riitä alkua pitemmälle, joten lienee lupa odottaa tai ainakin toivoa konkreettisia uudistusehdotuksia ?