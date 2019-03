Terveellisissä herkuissa ei ole mitään terveellistä

Keskisuomalainen aloitti lapsille suunnatulla Killin puuhat -palstallaan julkaista Terveelliset herkut -nimellä herkkuohjeita (KSML 18.2.). Terveellisiä herkuista teki Keskisuomalaisen ja ohjeiden laatijan, Terveelliset herkut -blogia ylläpitävän Tiina Savolaisen mukaan ohjeiden vehnäjauhottomuus ja sokerittomuus.

Syömishäiriötyöntekijänä ja laillistettuna ravitsemusterapeuttina (TtM) en näe vehnäjauhottomuudessa, sokerittomuudessa ja varsinkaan niiden terveellisyyden leimassa mitään terveellistä. Päinvastoin.

Yksittäisen ruoka-aineen, ruokalajin tai ruokavalinnan arvottaminen terveelliseksi tai epäterveelliseksi on käytännössä aina harhaanjohtavaa.

Porkkana ei ole terveellisempi kuin pulla, koska kummallakaan ei yksin pärjää ja toisaalta molempia mahtuu täysipainoiseen, monipuoliseen ja terveelliseenkin ruokavalioon.

Jos suhde ruokaan on terve ja kunnossa, mikään ruoka ei lähtökohtaisesti ole kiellettyä.

Kun terveellinen rinnastetaan vehnäjauhottomuuteen ja sokerittomuuteen, leimataan vehnäjauho, sokeri ja kaikki niitä sisältävät ruoat siten epäterveellisiksi eli kielletyiksi ja vaarallisiksi.

Ruokien arvottaminen ja kielletyksi leimaaminen terveyden ja hyvinvoinnin nimissä on meiltä aikuisilta vastuuton temppu. Varsinkin kun kohdeyleisönä on voimakkaasti vaikutteita imevät lapset ja nuoret.

Meillä kaikilla on vastuu siitä, miten ruoasta puhutaan.

Yksittäisellä ihmisellä on yksittäisen ihmisen vastuu, bloggaajalla on seuraajiensa kokoinen vastuu ja Keskisuomalaisella on lukijakunnan kokoinen vastuu.

Toivon Keskisuomalaiselta jatkossa vastuullisempaa ravitsemusviestintää.

Voisiko lasten palstalla julkaista ihan vaan herkkujen reseptejä – ilman eri ruoka-aineiden arvottamista tai syömisestä syyllistämistä?

Katri Mikkilä

asiantuntija

Syömishäriöliitto – SYLI ry

Jyväskylä