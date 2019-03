Terveellistä, vastuullista ja maistuvaa opiskelijaruokaa

Mielipidekirjoituksesta (KSML 5.3.) ja uutisesta (KSML 13.3.) välittyy käsitys, että Gradian opiskelijaravintolat on epäterveellistä einesruokaa tarjoava toimija.

Koko Suomen kouluruokailu sai ansiotta huonon maineen käyttämistään valmisruoista. Valmisruokamme ovat suomalaisen elintarviketeollisuuden suomalaisista raaka-aineista valmistamia pihvejä ja pyöryköitä. Suolapitoisuudet vaihtelevat välillä 0,4–1,0 %. Rasvaprosentit ovat 7–12 ja tästä kokonaisrasvasta 2/3 on tyydyttymätöntä pehmeää rasvaa. Valmisruokakomponentit ovat vain osa tarjolla olevaa lounaskokonaisuutta.

Uutisoitu uunimakkaramme oli valmisruokateollisuuden uutuustuote ja teollisuuden vastaus ilmastohaasteisiin ja punaisen lihan käytön vähentämiseen. Makkara sisälsi 20 % porkkanaa ja valitettavasti myös 20 % rasvaa. Normaali ruokalistamme uunimakkara sisältää 12 % rasvaa, josta 2/3 on pehmeää tyydyttymätöntä rasvaa.

Maksuton opiskelijalounas on valitettavan usein opiskelijoiden ainoa lämmin ateria. Siksi on tärkeää, että opiskelijat tulevat päivittäin syömään ravintoloihimme.

Suositusten mukaan vastuullamme on kolmasosa opiskelijoidemme energian ja ravintoaineiden (mukaan lukien proteiinit) saannista. Tarjoamme aina kotiväenilloissa opiskelijoiden vanhemmille kahvin ja pullan sijaan päivän opiskelijalounaan. Näin olemme halunneet herättää keskustelua ruokapalvelutoimijoiden ja kodin välillä nuorten jokapäiväisen ruokailun tärkeydestä.

Mikä sitten on haluttua, terveellistä ja maistuvaa päivittäin syötyä ruokaa? Mielipiteitä on yhtä monta kuin ruokailijoita.

Julkisten ruokapalvelutoimijoiden yhteinen tavoite on tehdä parhaansa olemassa olevilla resursseilla, jotta kaikki vaaditut kriteerit täyttyisivät päivittäin. Tavoitteena on, että yhteiskunnan veroeuroista annettu raha päätyisi tuomaan hyvinvointia ja jaksamista koulupäivään päivittäisenä syötynä opiskelijalounaana. On haastavaa valmistaa ruokaa, joka täyttää jokaisen henkilökohtaiset mieltymykset, ravitsemussuositukset ja kaikki muut ateriasuunnitteluun vaikuttavat asiat.

Gradia- ravintolat tarjoavat päivittäin opiskelijoille mahdollisimman monipuolisesti erilaisia ruoka-aineita, joista jokainen voi koota terveellisiä, itselleen maistuvia kokonaisuuksia. Leipäpöytä levitteineen, salaattipöydät, joissa raaka-aineet ovat pääosin kukin erikseen tarjolla sisältäen myös erilasia papuja ja muita kasviproteiineja, maustetut rypsiöljyt, kuivatut hedelmät, siemenet ja siemensekoitukset, ruokajuomat jne.

Nämä kaikki ovat merkittävä osa tarjottavaa ateriakokonaisuutta. Haluamme opiskelijoidemme syövän monipuolisen, kaikki ateriakokonaisuuden osat sisältävän opiskelijalounaan.

Ravintoloissamme on päivittäin tarjolla vapaasti valittavana vaihtoehtona kasvislounas. Vegaanisiin kasvisruokiin soveltuvia kasvi- ja viljaproteiinivaihtoehtoja olemme aktiivisesti kokeilleet tämän vuoden alusta lähtien ja tulokset näkyvät ruokalistoillamme jo osin tämän kevään aikana.

Tämän ilmastokestäväruoka-hankkeen tuloksena tarjoamme ravitsemuksellisesti täyspainoisia, pääosin suomalaisia vilja- ja kasviproteiinia runsaasti sisältäviä täysin vegaanisia kasvisaterioita vapaasti valittavana vaihtoehtona ensi syksystä lähtien.

Ravintoloidemme kaikki päivittäinen ruoka on rajoituksitta asiakkaidemme otettavissa. Opiskelijamme päättävät itse, mitä heidän päivittäinen ateriakokonaisuutensa sisältää. Tarjoamme lisäkepastan vaihtoehtona aina kuoripäällistä perunaa ja riisin sijaan suomalaista ohraa. Ruokalistalla on joka viikko vaihtoehtoruokia, eli kalapuikkojen rinnalla on uunimuikkuja tai silakkapihvejä jne.

Suomalaiset ruokasuositukset ja tuttu lautasmalli ohjaavat asiakkaita tekemään hyviä valintoja; puolet lautasesta erilaisia kasviksia, neljäsosa täysjyväpastaa, suomalaista ohraa, perunaa ja neljäsosa lihaa, kalaa, kanaa tai kasviproteiineja.

Tarjoamme opiskelijoille aamuisin myös maksutonta luomupuuroa, leipää ja maitoa. Se toivottavasti osaltaan auttaa sekä tulemaan aamuisin ajoissa kouluun että jaksamaan aamun ensimmäisillä tunneilla.

Maksuton opiskelija-ateria on eriarvoistuneessa yhteiskunnassamme entistä tärkeämpi sosiaalinen tulonsiirto perheille. Me kaikki julkiset ruokapalvelutoimijat teemme päivittäin tärkeää työtä meille annetussa tehtävässä. Tarjoamme joka koulupäivä hyvää mieltä ja hyvinvointia tuovan opiskelijalounaan, joka on parempi vaihtoehto itse hankitulle välipalalle tai koko koulupäivän kestävälle nälälle.

Tehtävämme on some- ja media-ajassa haasteellinen. Resurssimme eivät ole loputtomat ja ruoka on asia, josta kaikilla on mielipide.

Sari Nissinen

ruokapalvelujohtaja

Gradia-ravintolat

Jyväskylä