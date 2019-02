Tervetuloa, Kirjakaupunki!

Vesa Lahti kirjoitti (KSML 22.2.) Jyväskylän kirjallisuustapahtumista.

Tiedoksi Lahdelle ja muille kirjaihmisille, Lassi Nummen seuran edustama kirjakaupunkiliike on jo virallisesti esittänyt Jyväskylän nimeämistä kirjakaupungiksi, puolustanut kirjastoja ja ehdottanut kaupunkiin kirjallisuuslukiota.

Lassi Nummen tavoin se edellyttää lisäystä koulujen kirjallisuustuntimäärään, joka on meillä Euroopan pienimpiä. Vetoomus Suomen kirjallisuuden oppiaineen saamiseksi Jyväskylän yliopistoon keräsi aikanaan suuren määrän nimiä, ja sen allekirjoittivat myös Lassi Nummi ja Paavo Haavikko.

Kirjakaupunki-keskustelu on Jyväskylän Kevään avaus 9.3.

Arvostat väkimäärää, Lahti, Lassi Nummen seura voimaa. Kirjakaupunkiliike on vetänyt Lassi Nummi – ja Kognitiivinen tutkimus -tapahtumiin yliopiston juhlasalin äärimmilleen väkeä. Näissä tilaisuuksissa uudistetaan tiedettä.

Oppilaani Kristian Blomberg on hänkin esiintynyt Keväässä. Vuosittain siinä ilmestyy kirjallisuutta puolustava julkaisu. Tässä Jyväskylän Keväässä se on Kirja, muutosvoima, jossa on professoreja, kirjailijoita jne. Keskustelijoihin kuuluvat Keski-Suomen kirjailijoiden puheenjohtaja, Pirjo Hassinen, Eeva Rohas, Jani Kokko ja Risto Urrio.

Katriina Kajannes

kirjallisuuden dosentti

puheenjohtaja, Lassi Nummen seura

Jyväskylä