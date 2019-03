Teuvo Hakkaraisen kilometrikorvaukset

Keskisuomalainen ja monet muutkin lehdet kirjoittivat joku aika sitten kilometrikorvauksistani. Otsikosta saattoi saada pahoin vääristyneen kuvan.

Tuo n. 38 000 euron korvaus ensinnäkin jakautuu neljälle vuodelle, siis n. 9 000 euroa vuodessa.

Toiseksi, edustaja Toimi Kankaanniemi on melkein aina kyydissäni, jolloin vuosikustannus laskee n. 4 500 euroon.

Usein kyydissäni on myös muita Keski-Suomen ja muidenkin vaalipiirien kansanedustajia, jolloin vuosikustannus henkeä kohti yhä alenee. Menettely on todettu edullisimmaksi tavaksi eduskunnalle juuri ”kimppakyydin” ansiosta. Kilometrikorvausta maksetaan, kun kyydissä on muita, mutta kun ajan yksin, en saa mitään korvausta.

Tämä kaikki on eduskunnan matkustussäännön mukaista ja sovittua, eikä siinä ole mitään hämärää. Arvelen näiden sääntöjen koskevan sentään minuakin, vaikka kimpussani ollaan milloin mistäkin keksitystä asiasta.

Joillakin Keskisuomalaisenkin kevyemmän sarjan toimittajilla näyttää olevan päivittäinen tarve jankuttaa matkakorvausasiaa. Ehkä se tuottaa heille hyvää mieltä.

Viime vuoden puolella minua vainottiin asumisestani ns. saunaosastossa. Olin muka laittomasti nostanut kulukorvauksia. Lehdet ja muu media valehtelivat oikein raskaimman mukaan tästäkin.

Minulla oli täysin laillinen, voimassaoleva vuokrasopimus ja kaikki kunnossa. Vuokralaisen tehtäviin ei kuulu selvittää, onko vuokrauskohde asunto-osakeyhtiön sääntöjen mukainen. Mitään rikosta tai epämääräistä ei asiassa ollut. Hämmästyttävää sen sijaan on, ettei vuokranantajaa, poliisi Pastersteiniä, syytetty mistään, vaikka hän ilmeisen tietoisena asiasta vähät välitti taloyhtiön säännöistä. Kanssani ”syytettynä” ollut edustaja Ville Vähämäki todettiin myös syyttömäksi mihinkään laittomuuteen.

Yksi synti täytyy tunnustaa. Kuulun lihansyöjiin. Lihansyöntihän määriteltäneen tällä menolla pian rikokseksi.

Jyväskylässä kouluissa, päiväkodeissa, vanhuspalveluissa ym. aiotaan ryhtyä syöttämään mm. hyönteisiä lihan sijaan. Tämä kuulostaa karmealta aprillipilalta, mutta on totta. Jos nykyiset, terveestä järjestä erkaantuneet poliittiset voimat saavat jatkaa päättäjinä, istumme pian kärpäskeiton tai torakkapaistoksen äärellä. Ja jos jostain onnistuu saamaan salamakkaran, seurauksena on lappu kouraan.

Teuvo Hakkarainen

kansanedustaja (ps.)

Viitasaari