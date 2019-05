Tiedeneuvonanto on kartturi päätöksenteon mutkaisilla teillä

Viimeaikaisessa julkisessa keskustelussa on vallinnut laaja yksimielisyys, että tieteen ja päätöksenteon vuoropuhelua tulee kehittää nykyisestä. Tutkijat ovat myös peräänkuuluttaneet tieteellisen tiedon parempaa käyttöä päätöksenteossa.

Vähemmän on pohdittu sitä, minkälainen rooli tieteellä voi päätöksenteossa olla ja mitä tiedeneuvonannolla tarkoitetaan. Kysymys on nyt poikkeuksellisen ajankohtainen, kun maahan on saatu tuore eduskunta, uusi hallitus on tuloillaan ja edessä on merkittäviä yhteiskunnallisia päätöksiä.

Tiede on ajassa muuttuva järjestelmä, joka tuottaa uutta tietoa päteväksi todettuja menetelmiä hyödyntäen. Tieteellinen tieto on perusteltua ja järjestelmällistä, mutta yksittäisiin tutkimustuloksiin voi sisältyä epävarmuutta.

Tieteen perustaa ovat tiedon kumuloituvuus ja korjautuvuus. Tiede järjestelmänä pyrkii sisäisen palautteen kautta korjaamaan virheellisiä tutkimustuloksia. Päätöksenteossa tieteen roolin tulee määräytyä juuri tämän kokonaisvaltaisuuden kautta yksittäisten tutkimustulosten sijaan.

Poliittinen päätöksenteko on valintojen tekemistä eri vaihtoehtojen välillä. Hyvä tiedeneuvonanto auttaa päätöksentekijöitä tekemään parempia valintoja. Tiede ei kerro, mitä päätetään, vaan se toimii kuin kartturi julkisen päätöksenteon kimuranteilla erikoiskokeilla.

Tiedeneuvonannossa ohjaimissa oleville päätöksentekijöille kuvaillaan, mitä ympärillämme tapahtuu, ja ennakoidaan minkälaiseen tulevaisuuteen eri valintoihin perustuvat reittivaihtoehdot vievät.

Uusien yhteiskunnallisten kehityskulkujen ilmetessä tieteen kartturin roolia päätöksenteon reiteillä onkin mietittävä aina uudelleen.

Tiedeyhteisö voi tukea päätöksentekoa tuomalla yhteiskunnalliseen keskusteluun tutkimustietoa sellaisista pitkän aikavälin merkittävistä ilmiöistä, joihin liittyviä lakeja ja säännöksiä tarvitaan vasta tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Esimerkiksi ihmisen perimän muuntelu geeniteknologian avulla ei ollut vaaliteema.

Tästä huolimatta sen mahdollisista yhteiskunnallisista vaikutuksista tulee käydä päättäjien ja tieteen vuoropuhelua aktiivisesti ja ennakoivasti. Tiedeneuvonantoa tulee kehittää yhteisöllisenä toimijoiden muodostamana järjestelmänä monipuolisen vuoropuhelun avulla.

Aikamme päätöksentekijän asema ei ole helppo. Saatavilla olevan informaation ja disinformaation räjähdysmäinen kasvu, hallinnon haasteiden monialaistuminen ja päätöksenteon nopea aikajänne luovat vaatimuksia myös toimivalle tiedeneuvonannolle.

Myös tutkittu tieto on vaikeuksissa. Esimerkiksi hopeaveteen ja rokotteisiin liittyvät ei-tieteelliset, ja suorastaan vahingolliset, näkemykset saavat kannatusta. Tieteellisten tutkimustulosten rinnastaminen mielipiteisiin yleistyy.

Vaikka kokemustiedolla ja mielipiteillä on rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa, tulee nämä erottaa tieteellisestä tiedosta myös päätöksenteossa. Tiedeneuvonannolla on ollut merkittävä rooli yhteiskunnan rakentajana läpi historian, ja kartturina se on luotettavampi kuin arvaus tai mielipide.

Päätöksenteon nopeuspaineiden ja horisontissa olevien monimutkaisten haasteiden maailmassa erityinen haaste toimivalle tieteen ja päätöksentekijöiden vuoropuhelulle on kohtaanto-ongelman ratkaiseminen.

Tutkijoiden puolella haasteiksi on tunnistettu tiedeviestintätaidot, rajallinen aika tutkimuksen yleistajuistamiseen, verkostojen puuttuminen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen alikorostunut rooli urakehityksessä.

Päätöksentekijöiden osalta taas korostuvat aikapula päätösten valmistelussa, poliittinen paine ja toisinaan rajallinen näkemys tieteellisestä tutkimuksesta ja tutkitun tiedon hyödyllisyydestä.

Tutkittu tieto ei ole päätöksenteossa itseisarvo. Kaikki päätökset eivät tarvitse raskasta tutkimuskoneistoa ollakseen hyviä päätöksiä. Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon liittyy aina arvovalintoja, joihin tieteellisen tutkimuksen vaikutus ei välittömästi ulotu.

Tieteen hyödyllisyys ei kuitenkaan ole uskon asia. Poliittisilla päätöksentekijöillä on nyt ikkuna auki saada käyttöönsä paras mahdollinen tuki hyvän tulevaisuuden tekemiseksi. Tiedeneuvonannon peruskivi on yhteiskunnan päätöstentekijöiden informoiminen tieteellisellä tutkimustiedolla.

Risto Nieminen

akateemikko

esimies, Suomalainen Tiedeakatemia

Pekka Aula

professori

pääsihteeri, Suomalainen Tiedeakatemia

Jaakko Kuosmanen

akatemiasihteeri, SoFI-tiedeneuvontantohanke