Tiedosta ruoka- valiosi vaikutukset

Minun mielestäni kasvissyönti on ainoa oikea tapa syödä. Itse en ainakaan halua riistää kenenkään elämää hirveällä tavalla vain siksi, että itse saisin lautaselleni lihaa. On turha vedota proteiiniin tai muihin ”pakollisiin” ravintoaineisiin, joita lihaa syömällä saa. Nykyään markkinoilla on todella laaja valikoima erilaisia kasvisruokavaihtoehtoja, jotka sisältävät huimia määriä proteiinia ja kuituja. Lisäksi on olemassa erilaisia lisäravinteita, joista ruokavalioonsa saa lisättyä puuttuvia ravinteita.

Itse olen sitä mieltä, että on itsekästä syödä lihatuotteita ja eläinperäisiä tuotteita selvittämättä niiden rehellistä alkuperää ja valmistustapoja. Sosiaalisesta mediasta on löydettävissä paljon hätkähdyttävää materiaalia esimerkiksi teurastamoilta. Materiaali on raakaa ja ehkä järkyttävääkin, mutta minun mielestäni on vastuullista olla tietoinen siitä, mistä ja minkä prosessien kautta ruokamme lautasellemme päätyykään.

Monet tutkimukset osoittavat, että suomalaiset syövät aivan liikaa lihaa ja liian vähän kasviksia. Tämä on mielestäni todella huolestuttavaa. Erilaiset prosessoidut lihavalmisteet sisältävät yleensä runsaasti suolaa ja nitraatteja. Suola nostaa verenpainetta ja nitraatit lisäävät syöpäriskiä. Liika lihan syöminen rasittaa myöskin munuaisia. Sydän- ja verisuonisairaudet aiheuttavat vajaan puolet kaikista työikäisten kuolemista Suomessa.

On siis todellakin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mitä syö ja mistä koostaa ruokavalionsa. On myös hyvä muistaa, että eläimet ovat tietoisia ja tuntevia olentoja. Myös muilla eläimillä kuin ihmisillä tulisi olla oikeus elämään ja oikeus olla olematta omaisuutta.

Yksi itseäni pysäyttävä fakta on myös se, että sekasyöjän ruokkimiseen tarvitaan 2 300 m2 viljelysmaata ja vegaanin ruokkimiseen 1 000 m2. Kasvissyöjänä teet siis hyvää itsellesi mutta myöskin suuren palveluksen maapallolle.

Mielestäni jokaisen tulisi ottaa selvää syömistään tuotteista ja niiden vaikutuksista itseensä ja tähän maailmaan. Omaa moraalia kuunnellen ja tiedostaen valintojensa vaikutukset voisi sitten räätälöidä itselleen eettisen ruokavalion. Jokaisella valinnalla on merkitystä, avaa siis silmäsi ja valitse oikein!

Jemiina Tyyskä

opiskelija

Jyväskylä