Tiedustelulaki ei uhkaa kansalaisoikeuksiamme

Valtioneuvosto antoi 25.1. eduskunnalle esityksen siviili- ja sotilastiedustelulaiksi. Oikeusministeriö on esittänyt, että tiedustelulain vaatimat perustuslain muutokset säädettäisiin kiireellisenä.

Miksi asiassa on syytä sitten kiirehtiä? Vastaus on hyvin yksinkertainen: kansalaisten turvallisuus.

Kuluneiden kahden vuoden aikana Turussa on tehty kuolonuhreja vaatinut terrori-isku, yhteiskuntajärjestelmän kumoamiseen pyrkivä äärioikeistolainen liike jatkaa toimintaansa varsinaisen yhdistyksen lakkauttamisesta huolimatta, yksi Suomen naapurimaista on informaatiohyökkäyksillä vaikuttanut maan jos toisenkin demokraattisiin vaaleihin ja Suomeen on palannut useita kymmeniä ellei jopa satoja vierastaistelijoita Lähi-idän konfliktialueilta.

Näissä luulisi olevan riittävästi perusteita saattaa tiedustelulaki voimaan nopeasti.

Tiedustelulakia on sorvattu jo vuodesta 2013 lähtien ja olemme auttamattomasti myöhässä verrattuna läheisimpiin kumppanimaihin. Asiantuntija-arvioiden mukaan saatamme olla peräti 15 vuotta jäljessä mm. Ruotsia ja muita länsimaita.

Olemassa olevalla lainsäädännöllä viranomaisilla ei ole tarpeeksi valtuuksia havaita riittävän ajoissa kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavaa toimintaa. Nykyinen tiedustelutoiminta on keskitetty konkreettisen rikoksen käsitteen ympärille, mutta suurin osa kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvista uhista on sellaisia, etteivät ne lain mukaan automaattisesti täytä rikoksen tunnusmerkkejä.

Perustuslaissa todetaan, että kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Viranomaisilla on siis nykyisin valtuudet ”kirjesalaisuuden” rikkomiseen ainoastaan rikoksen tutkinnassa.

Nykyinen sanamuoto ei siis mahdollista viranomaisilla riittäviä valtuuksia varautua kansallista turvallisuutta uhkaaviin uhkiin ennakolta. Tilanteen korjaamiseksi on perustuslakiin syytä lisätä uusia hyväksyttäviä perusteita rajoittaa viestisalaisuutta. Luonnollisesti nämä perusteet liittyisivät kansallista turvallisuutta koskeviin uhkiin.

Tiedustelulaki ei vaaranna tavallisen kansalaisen yksilönvapauksia tai kansalaisoikeuksia. Viranomaiset eivät saa tiedustelulain myös oikeuksia massavalvontaan ja tästä pitää huolen uusi tiedusteluvaltuutetun toimisto sekä kansanedustajien suorittama parlamentaarinen valvonta.

Tiedustelulainsäännön saattaminen nopeasti voimaan vastaamaan uusia turvallisuusuhkia edellyttää hyvin vahvaa yksimielisyyttä eduskunnassa. Onkin siksi toivottavaa, ettei sinun, minun ja meidän kaikkien turvallisuudesta tehdä hallitus-oppositio-asetelmaa ja ryhdytä periaatteelliseen vastarintaan.

Vahvana demokratiana ja kansalaisyhteiskuntana Suomella on mahdollisuus luoda sellainen tiedustelulainsäädäntö, joka yhtäaikaisesti turvaa sekä kansalaisten perusoikeudet että kansallisen turvallisuuden.

Jani Kokko

tohtorikoulutettava

Jyväskylän yliopisto

Muurame